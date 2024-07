1 z 8

29 sierpnia na antenie TVP2 zobaczymy 1232 odcinek „M jak Miłość” - pierwszy po wakacyjnej przerwie!

Co wydarzy się w serialu w kolejnym sezonie? Ciekawych zapraszamy na spotkanie z Marią, Basią oraz Natalią! I w naszym serialowym fotostory uchylimy rąbka tajemnicy. W premierowym odcinku w mieszkaniu Rogowskiej (Małgorzata Pieńkowska) zjawi się policja – z nakazem przeszukania. Przez kilka godzin funkcjonariusze będą szukać dowodów, które mógł ukryć u partnerki Bilski (Zbigniew Stryj)… A Maria, załamana i przerażona, zadzwoni w końcu do Artura (Robert Moskwa). Zobacz także: Co wydarzy się w 17. sezonie "M jak Miłość"? Zobacz pierwszy ZWIASTUN nowych odcinków! WIDEO