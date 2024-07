Nowy sezon M jak Miłość wróci już po wakacjach. Znowu dwa razy w tygodniu o 21:40 na TVP2 będzie można oglądać ulubiony serial. A co czeka bohaterów M jak Miłość? Olga wyzna Piotrkowi, że się w nim zakochała... i zacznie całować go na oczach... Kingi! Marta nie uwierzy, że uda się uratować jej małżeństwo, a Marysia pokłóci się z Arturem o to, że za bardzo wtrąca się w jej życie... Co jeszcze? W serialu będzie grał Jan Wieczorkowski i namiesza w wątku Joasi i Tomka. Zobacz zwiastun nowego, 17. już sezonu M jak Miłość.

Nowy sezon serialu M jak Miłość zapowiada się interesująco.