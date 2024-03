W sierpniu ubiegłego roku media obiegła smutna wiadomość o nagłej śmierci Andrzeja Precigsa. Dopiero dziś jednak TVP wyemituje odcinek, w którym nastąpi ostateczny koniec jego wątku. Fanów na nowo ogarnął ogromny żal.

Ogromny smutek w "M jak miłość"

26 sierpnia 2023 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Andrzeja Precigsa, gwiazdora "M jak miłość". Fanów i pozostałe gwiazdy serialu ogarnęła wielka rozpacz, tym bardziej, że niespełna rok wcześniej odszedł do nas jeszcze jeden bohater formatu - Emilian Kamiński. Perypetie obu przez lata bawiły widzów do łez, a ich brak do dziś jest bardzo odczuwalny.

Andrzej Precigs Kurnikowski/AKPA

W poniedziałek, 4 marca, na oficjalnym profilu serialu pojawił się komunikat, z którego wynika, że w dzisiejszym odcinku wątek serialowego Zbigniewa Filarskiego ostatecznie dobiegnie końca.

Dziś wieczorem na ekranie żegnamy naszego przyjaciela Andrzeja Precigsa. Zapraszamy na wzruszający odcinek ''M jak miłość'' i specjalny odcinek kulis

Po wielu miesiącach od śmierci Andrzeja Precigsa do widzów na nowo wróci żal i ogromny smutek.

Szkoda będzie Pana Andrzeja, wspaniały aktor

Będzie brakować, fajny aktor

Szkoda, fajny aktor

Przypomnijmy, że Andrzej Precigs, jak informowano, zmarł najprawdopodobniej z powodu przewlekłej choroby, z którą się zmagał. Przyjaciółka aktora, Hanna Mikuć, wyznała po jego śmierci, że w czasie pandemii, ze względu na swój stan zdrowia, był niemal odizolowany od najbliższych, ponieważ znajdował się w pierwszej grupie ryzyka. Krewni nie zdradzili jednak, z jakim dokładnie schorzeniem walczył.

