1 z 5

Czy Marcin Chodakowski (Mikołaj Roznerski) w serialu "M jak miłość" będzie mieć kolejną dziewczynę?! Zdjęcie Mikołaja Roznerskiego z planu ze śliczna szatynką na to wskazuje. Co na to Iza (Adriana Kalska), która jest z Marcinem w ciąży? I opiekunka jego syna Paulina (Jula)?

Co wydarzy się w serialu "M jak miłość" po wakacjach 2017?

Mikołaj Roznerski na swoim Facebooku pokazał nową koleżankę z planu "M jak miłość". To Maria Pawłowska, z którą aktor pracował już na planie filmu "Karuzela". Kogo zagra Pawłowska w MjM?

Zobacz: Zostańmy przyjaciółmi... czy to możliwe po zerwaniu?

Ania Żakowska, którą przypadkowo spotka na swej drodze Marcin Chodakowski. Od października na ekranie - powiedziała nam Karolina Baranowska z PR produkcji serialu.

Zobacz: Niepokój Marka o Ewę, Marcin i Paulina o krok od romansu... Co dalej w "M jak miłość" po wakacjach?

Na razie na planie "M jak miłość" trwa przerwa w zdjęciach. Aktorzy pokazali kilka fotek z ostatnich ujęć przed wakacyjną przerwą. Zobacz je w naszej galerii!

Zobacz także: Pamiętacie wątek na Deszczowej w "M jak miłość"? Wolicie obecne losy bohaterów czy sprzed 10 lat? POJEDYNEK