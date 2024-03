Arkadiusz Smoleński już od wielu lat występuje w "M jak miłość". Przystojny aktor zdobył serce Uli Mostowiak (Iga Krefft), jednak po tym, jak aktorka zrezygnowała z roli, a jej serialowa bohaterka wyjechała z Grabiny i zamieszkała z rodziną w Australii, z ekranu zniknął również Arkadiusz Smoleński, czyli serialowy Bartek. Jakiś czas temu Bartek wrócił, a teraz okazuje się, że połączył go romans z milionerką z Grabiny. A co wiemy o życiu prywatnym aktora?

Reklama

Arkadiusz Smoleński z "M jak miłość" jest zakochany?

Serial "M jak miłość" miał swoją premierę w 2000 roku i w ekspresowym tempie stał się hitem TVP. Widzowie pokochali rodzinę Mostowiaków i do dziś chętnie śledzą ich losy. Kilka lat temu do produkcji dołączył Arkadiusz Smoleński, który szybko zdobył sympatię fanów "M jak miłość". Z najnowszych odcinków serialu wiemy, że Bartek, w którego wciela się Smoleński, ma gorący romans milionerką z Grabiny, czyli z serialową Dorotą Kawecką (w tej roli Iwona Rejzner). A czy prywatnie serce aktora również jest zajęte? Co wiemy o przystojniaku z "M jak miłość"?

MTL Maxfilm

Arkadiusz Smoleński w tym roku skończył 40 lat, a jego przygoda z show-biznesem rozpoczęła się w 2003 roku kiedy wziął udział w programie "Debiut". Początkujący aktor wygrał show i zdobył rolę w serialu "Samo życie". Od tamtej chwili wystąpił w wielu hitowych produkcjach, w tym w uwielbianym przez widzów serialu "M jak miłość". Arkadiusz Smoleński należy do grona gwiazd, które chronią życie prywatne. Aktor nie zdradza, z kim jest związany i nie pokazuje na Instagramie zbyt wielu prywatnych zdjęć. Jakiś czas temu jego fani mogli zobaczyć fotkę sprzed lat, na której pozował z siostrą.

Reklama

Oglądacie serial "M jak miłość" i lubicie wątek Bartka, w którego wciela się Arkadiusz Smoleński?

Zobacz także