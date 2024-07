5 z 7

Po wakacjach Andrzejek zacznie ćwiczyć z Marzenką jako jej trener personalny.

- Mam wyglądać jak gwiazda. Sprężyście, zgrabnie. Mam świecić.

Oboje będą marzyć o wspólnym mieszkaniu w wynajętym domu już po ślubie.

Andrzejek będzie jednak niepocieszony, że Marzenka chce go wziąć pod pantofel. Powód? Kobieta zabroni mu trenowania ładnych kobiet i każe zniszczyć notes z numerami do ładnych dziewczyn. Co zrobi Andrzejek?