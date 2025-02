Przed nami finał "Love Never Lies". Na to, jak potoczą się ostateczne programowe losy bohaterów będzie trzeba jeszcze poczekać. Tymczasem uczestnicy uaktywniają się w mediach. Na Pawła spadł olbrzymi hejt, po tym jak widzowie usłyszeli, że zdradzał swoją żonę nie tylko przed ale i po ślubie z więcej niż jednym mężczyzną. Teraz uczestnik zabrał głos i przyznał na kogo może liczyć w trudnej chwili.

Paweł zdradził czy jest z Kasią po "Love Never Lies"?

"Myślę, że Kasia to najmocniejsza historia" - nawet Maja Bohosiewicz w taki sposób podsumowała trzeci sezon "Love Never Lies". Kasia i Paweł pojawili się w programie już jako małżeństwo. W trakcie okazało się, że jeszcze przed ślubem mąż zdradził ją z mężczyzną. O tej zdradzie dowiedziała się, jednak niedługo później z materiałów, które zostały jej przedstawione, zobaczyła, jak jej mąż przyznaje się do kolejnych zdrad i to nie z jednym mężczyzną. Kompletnie załamana ściągnęła noszone do tej pory obrączkę i pierścionek zaręczynowy. Kiedy trafiła do willi, w której poznała nowego singla, odżyła i ponownie uwierzyła, że może czuć się piękna i adorowana. W tym czasie Paweł rozpaczał w "willi obaw" i przeżywał, że to może być koniec jego małżeństwa. Widzowie nie mieli litości dla Pawła po "Love Never Lies". Na jego instagramowy profil napisała jedna z fanek programu, przyznając:

Mam nadzieję, że jakoś się układa po programie. Nie popieram twoich działań, ale z hejtem czasami ciężko

Paweł z "Love Never Lies" przyznał, że może liczyć na wsparcie po tym, co zrobił w show Netflixa:

Dzięki, jest ok. Razem jest raźniej i mam mega wsparcie

Chwilę później odpowiedział na kolejne pytanie, z prośbą o doprecyzowanie tego co powiedział. "Co znaczy razem raźniej? Kogo masz na myśli?".

Jego - przyznał, pokazując zdjęcie z psem.

Co dalej z Pawłem i Kasią po "Love Never Lies"?

Widzowie "Love Never Lies" mają teorię, że Kasia i Paweł są parą po programie. Mają o tym świadczyć zdjęcia z tej samej lokalizacji, które pojawiły się na ich profilach społecznościowych na początku tego roku, co było jednocześnie kilka miesięcy po powrocie z planu "Love Never Lies". Czyżby Kasia postanowiła dać jeszcze jedną szansę swojemu mężowi i jednak nie składać papierów rozwodowych? Na ten moment nie wiadomo jeszcze jaką decyzję podjęła Kasia w programie. Finał trzeciego sezonu "Love Never Lies" zaplanowany jest na 5 marca.

Dramy w "Love Never Lies 3"

W trzecim sezonie "Love Never Lies" dzieje się tyle, że nie wiadomo, na którym wątku się skupić. Kontrowersje narastają nie tylko wokół Pawła i Kasi ale także fani dyskutują o relacji Maxa i Żeni. W trakcie show doszło do zdrady, Żenia przyznał się do zbliżenia z singlem, po tym, jak zawiódł się na zachowaniu chłopaka. Max złamał zasady obowiązujące na planie w związku z tym, obaj zostali wyeliminowani. Nie są jednak jedyną parą, która musiała pożegnać się z programem. Patrycja i Łukasz opuścili show już na początku drugiego odcinka.

