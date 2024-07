Co wydarzy się po wakacjach w "Pierwszej Miłości", a dokładnie w Wadlewie? Szczegóły zdradził nam serialowy Aleksander Tecław, czyli Krzysztof Wieszczek. Jak zapowiada, w małej miejscowości będą podziały na miarę aktualnych podziałów w naszym kraju! Gwiazdor zapowiada "dantejskie sceny", a my jesteśmy bardzo ciekawi, czy wydarzą się one za sprawą Wiktorii czy Kazanowej ;)

Reklama

Zobacz: Oglądałeś uważnie ostatni sezon "Pierwszej miłości"? Sprawdź się w QUIZIE z serialu

Zobaczcie naszą rozmowę z Krzysztofem Wieszczkiem!

Reklama

Zobacz także: Porady, jak wykorzystać kłótnię do budowy związku