Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wiele się dzieje w Telewizji Plskiej. Pokłosiem zmian były zwolnienia dziennikarzy z rannego formatu "Pytanie na śniadanie". Tych zastąpiły nowe nazwiska. Jak wypadły w oczach Olka Sikory? Wszystko już jasne! Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Pytania na śniadanie": Olek Sikora o nowych prowadzących

Bez wątpienia to, co dzieje się w TVP nie pozostaje bez echa w rodzimych mediach. Internauci nie tylko śledzą losy gwiazd, związanych ze stacją, ale także na bieżąco komentują zmiany, jakie zachodzą w Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie wszyscy mówili o nowej szefowej "Pytania na śniadanie", która zwolniła wszystkich dotychczasowych dziennikarzy, związanych z porannym formatem. Nie da się ukryć, że wówczas ucierpiało wiele lubianych gwiazd.

Szybko jednak ogłoszono nowych prowadzących "Pytania na śniadanie". Bez wątpienia jednak widzowie sceptycznie podchodzili do licznych zmian i nowych nazwisk, z którymi będą rozpoczynać swój dzień. Prawdziwa burza w sieci wybuchła jednak tuż po ostatnim, weekendowym odcinku, kiedy to na ekranie zadebiutował jeden z pierwszych duetów "Pytania na śniadanie" - Bata Tadla i Tomek Tylicki. A co na ten temat sądzi były redaktor?

Olek Sikora Instagram @oleksikora

Jak oceniasz nowe pary Pytania na śniadanie? padło pytanie.

Były prowadzący szczerze ocenił:

Dobrze. Wszystkim kibicuje, żeby spełniali się zawodowo. Mam nawet swoją ulubioną parę z nowego składu tajemniczo wyznał.

Kogo miał na myśli? Może dowiemy się już niebawem!