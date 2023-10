W telenoweli Ilony Łepkowskiej nie brakuje interesujących bohaterów i jednym z nich jest Olek. „M jak miłość” co jakiś czas wprowadza do serialu nowe postaci, które często burzą zastany porządek i wprowadzają niemałe zamieszanie. Przy okazji sami wnoszą też swoją dramatyczną historię. Aleksander Chodakowski bez wątpienia jest jedną z nich. Mężczyzna wychowywał się bez rodziców, którzy go porzucili. W tajemnicy zajmowała się nim pewna zakonnica. Po latach Olek z „M jak miłość” odnowił kontakt z najbliższymi, co wywołało spore wzruszenie. Telewidzowie z wypiekami na twarzy śledzili też jego płomienny romans z Magdaleną Marszałek, czekając na to, jak zakończy się ta relacja. Później ich związek został wystawiony na wiele prób. Warto przypomnieć, że Magda długo nie miała szczęścia w miłości. Fani popularnej „Emki” w pewnym momencie mieli poważne obawy co do przyszłości bohatera. Wiele wskazywało na to, że Olek odchodzi z „M jak miłość”. Jak się potoczył jego wątek? W tę rolę wcielił się Maurycy Popiel, który zdążył już pojawić się nie tylko na małym, ale również dużym ekranie. Ten wciąż młody aktor może jeszcze wiele zdziałać w branży, zwłaszcza że cieszy się niezłymi opiniami wśród krytyków, czego nie możemy powiedzieć o każdej gwieździe „Emki”. Co o nim wiemy?

Jednym z bohaterów z dramatyczną przeszłością bez wątpienia jest Olek. „M jak miłość” to prawdziwa kopalnia tragedii, intryg oraz romansów, o czym widzowie przekonali się już wielokrotnie. Aleksander Chodakowski przyszedł na świat poważnie chory. Rodzice postanowili oddać go do adopcji. Zajęła się nim zakonnica Łucja, siostra jego matki, Aleksandry. Kobieta wmówiła jej, że syn nie żyje. Następnie sama upozorował swoją śmierć i wychowywała małego Olka w tajemnicy. Przez lata nie powiedziała chłopakowi o jego biologicznych rodzicach. Gdy Aleksander dorósł, został cenionym lekarzem w Warszawie. Poznał Agatę, która została jego dziewczyną.

Po upływie wielu lat matka Olka postanowiła nawiązać kontakt z porzuconym synem. Gdy rozstała się z mężem i wróciła do Polski, w odszukaniu Aleksandra pomógł jej Marcin – drugie dziecko. Jak tylko kobieta dowiedziała się, że Olek żyje, zrobiła wszystko, by się z nim spotkać. Wreszcie się udało, choć początkowo Aleksander nie chciał znać mamy. Ich relacje były bardzo oziębłe, ale wszystko się zmieniło, gdy Aleksandra zachorowała na białaczkę. Olek zbliżył się do niej i swojego brata. Później odnowił też relację z ojcem, Grzegorzem. Ten podzielił udziały w firmie między obu synów, ale Aleksander tego nie przyjął.

Podobnie jak wielu innych bohaterów „Emki”, miłosne perypetie przeżywa także Olek. „M jak miłość” to serial pełen ognistych romansów, burzliwych rozstań i namiętnych powrotów. Aleksander Chodakowski dostaje pracę w prywatnej przychodni Marii Zduńskiej. Razem z nim pracę zaczyna tam jego przyjaciel, Wojciech Markowski. Później Olek rozstaje się z Agatą. Na jego drodze pojawia się Magda Marszałek.

Olek z „M jak miłość” i Magda szybko wdają się w romans. Między bohaterami „Emki” czuć chemię. Aleksander Chodakowski z czasem coraz lepiej dogaduje się ze starszą kobietą, a zauroczenie przeradza się w poważny związek. W pewnym momencie ich relacja jest na tyle głęboka, że postaci grane przez Maurycego Popiela i Annę Muchę postanawiają wziąć ślub. Gdy ich związek staje się normalny, para kwalifikuje się do adopcji dziecka. Do ich rodziny dołącza Maciek.

Niestety miesiąc miodowy Olka i Magdy Chodakowskich nie trwa wiecznie. Ich małżeństwo przechodzi poważny kryzys z powodu niewierności. Okazuje się, że kobieta znów nie ma szczęścia w miłości. Aleksander ulega urokowi Anety (Ilona Janyst). Niewierność doprowadza do rozłamu w jego relacji. Ostatecznie Magda nie potrafi wybaczyć romansu Olka i postanawia wziąć rozwód.

Z czasem okazuje się, że Olka i Anetę łączy coś więcej, niż przelotne zauroczenie. Skok w bok przeradza się w coraz poważniejszą relację, w której nie brakuje namiętności. Później kobieta zostaje jego drugą żoną. Tym razem Aleksander podchodzi do małżeństwa odpowiedzialnie. Chodakowscy zostają rodzicami Borysa. Ukochana Olka też jest lekarką i może liczyć na wsparcie męża. Jeśli interesują was historie polskich aktorek serialowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat.

W pewnym momencie telewidzowie zaczęli się obawiać, że do bohaterów, którzy pożegnali się z telenowelą, dołączy Olek. „M jak miłość” potrafi zaskoczyć fanów nagłym kończeniem wątków ulubieńców Polaków. Scenarzyści wpadają na różne pomysły, by rozstać się z aktorami – od wyprowadzek do Australii, po nieszczęśliwe wypadki.

Po jednym z odcinków fani „Emki” mają powody, by sądzić, że Aleksander Chodakowski może odejść z „M jak miłość”. Lekarz otrzymuje propozycję pracy w renomowanej klinice w Wiedniu. Początkowo mężczyzna nie mówi o niczym żonie, Anecie. Gdy kobieta poznaje prawdę, namawia męża, by ten wykorzystał szansę, która może się nie powtórzyć.

I rzeczywiście wątek Olka i Anety Chodakowskich został mocno ograniczony. Jak się okazało, wszystko przez ciążę aktorki, Ilony Jansyt, która zaszła w ciążę. Kobieta przyznała, że po porodzie chce spędzić czas w domu ze swoim dzieckiem. Choć bohaterowie wrócili do Polski, to twórcy skupili się na historii brata mężczyzny, Marcina. Maurycy Popiel nie krył rozżalenia tym faktem. Jednak na razie nie wiadomo, czy Aleksander i Aneta znikną na dobre.

W świadomości milionów Polaków Maurycy Popiel żyje, jako serialowy Olek. „M jak miłość” jednak nie jest jedyną produkcją, w której możemy zobaczyć aktora. Urodzony w styczniu 1990 roku, przystojny gwiazdor pojawił się w kilku znanych filmach i serialach. Widzowie mogli obejrzeć go także na dużym ekranie. Popiel zagrał, m.in. w głośnym filmie „Miasto 44” Jana Komasy. Natomiast ostatnio wystąpił w „Filipie” jako kapitan SS.

Maurycy Popiel znalazł się też w obsadzie innych seriali. Pracował na planie „Tatuśków” razem z Barbarą Wypych, Katarzyną Ucherską, Bartłomiejem Kasprzykowskim i Marcinem Rogacewiczem. W odcinkowej produkcji zagrał także inny aktor znany z „M jak miłość” – Kacper Kuszewski, czyli serialowy Marek Mostowiak.

Warto przypomnieć, że Maurycy Popiel jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, który ukończył w 2013 roku. Zadebiutował na scenie Teatru Bagatela. Oprócz tego w 2020 roku był uczestnikiem trzynastej edycji programu Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Ostatecznie zajął w show ósme miejsce. Jeśli chcecie poznać kariery innych polskich aktorów serialowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat.

Telewidzów interesuje, jaki prywatny jest serialowy Olek. „M jak miłość” zapewniło dużą rozpoznawalność wielu aktorom i przyniosło im sławę. Nic dziwnego, że fani śledzą także ich życie osobiste. Maurycy Popiel jednak należy do aktorów, którzy jak oka w głowie pilnują swojej prywatności i nie dopuszczają do tej sfery mediów. Dlatego o gwiazdorze znanym z roli Aleksandra Chodakowskiego nie wiemy wiele, ale to nie oznacza, że nie wiemy nic.

Prywatnie Maurycy Popiel jest związany z aktorką Izabelą Warykiewicz. Kobieta zagrała epizodyczne role w takich filmach jak „Dotknięcie anioła”, „Pod Mocnym Aniołem” oraz „Eastern”. Gościnnie natomiast wystąpiła w znanych serialach: „Na dobre i na złe”, netfliksowy „Wiedźmin” czy też „O mnie się nie martw”. Para pobrała się w 2021 roku. Matką gwiazdora jest aktorka, Lidia Bogaczówna („Seksmisja”, „Boże ciało”), która zaraziła go pasją do występowania. Jego brat, Andrzej Popiel („Ojciec Mateusz”, „Hotel 52”, „Czas honoru”) również wybrał aktorstwo.

Znaleźliśmy kilka produkcji, w których pojawił się serialowy Olek. „M jak miłość” nie jest jedynym, w którym zagrał Maurycy Popiel. Aktora możecie zobaczyć w takich odcinkowych seriach jak:

„Tatuśkowie”

„Polscy szpiedzy”

„Mała matura 1947”

„Ojciec Mateusz” (gościnnie)

„Korona królów” (gościnnie)

„Czas honoru” (gościnnie)

„Pierwsza miłość” (gościnnie)

Dla sporej części telewidzów Maurycy Popiel to przede wszystkim serialowy Olek. „M jak miłość” to bez wątpienia seria, która dała mu wielką rozpoznawalność. Aktor jednak pojawił się również na dużym ekranie – i to w filmach, które spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno widzów, jak i krytyków. Poniżej prezentujemy listę pełnych metraży z jego udziałem. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

