1 z 11

Jej życie jest jak sen. Dzięki amatorskim nagraniom, które umieszczała w internecie, dotarła do milionów słuchaczy. W czerwcu wydaje trzecią płytę, ale nie ogranicza się do muzyki. Jula właśnie dołączyła do obsady swojego ulubionego serialu „M jak miłość”! Gra Paulinę, nianię małego Szymka, która świetnie dogaduje się z Marcinem.

Jak myślicie, czy nowa bohaterka – Paulina – będzie dobrą nianią dla małego Szymka… i przyjaciółką dla Marcina? Zobacz galerię zdjęć z odcinków z Julą, pierwszy z jej udziałem to 1292.

Zobacz także: Jula wydała nowy singiel! Przebije hitowy "Za każdym razem"? Posłuchajcie!