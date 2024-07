Już wkrótce do obsady „M jak miłość” dołączy kolejna gwiazda: Julita „Jula” Fabiszewska (wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która fanów zdobyła m.in. dzięki przebojom “Milion słów”, „Za każdym razem” i „Nie zatrzymasz mnie”). Rola w serialu będzie jej aktorskim debiutem, a przed kamerami młoda piosenkarka wcieli się w Paulinę... dziewczynę, która odmieni życie Marcina (Mikołaj Roznerski).

- "M jak miłość" jest dla mnie fantastyczną przygodą, ale również dużym wyzwaniem. Odkąd pamiętam zasiadałam przed telewizorem czekając na ten serial i gdyby ktoś wtedy powiedział, że będę kiedyś jego częścią, uznałabym, że oszalał! - rzuca z uśmiechem Jula.

- Niesamowicie cieszę się na to kolejne doświadczenie w życiu - tym bardziej, że mogę rozwinąć skrzydła w zupełnie czymś innym niż muzyka, co będzie dla mnie nie lada sprawdzianem – dodaje gwiazda.

Bohaterka, którą zagra Jula, przyjedzie do Warszawy, by zacząć studia z biotechnologii. A jej znajomość z Marcinem zacznie się pechowo – od stłuczki na ulicy i sporej kłótni. Chodakowski od razu poczuje jednak do dziewczyny sympatię i zaledwie kilka godzin później jego nowa „znajoma” zostanie… nianią małego Szymka (Staś Szczypiński)! Paulina odpowie na ogłoszenie, które Marcin zamieści w Internecie i weźmie nawet udział w specjalnym „castingu”, który Chodakowski zorganizuje wspólnie z Agnieszką (Magdalena Walach). A Olszewska będzie dziewczyną zachwycona – i w końcu namówi przyjaciela, by spośród wszystkich kandydatek wybrał właśnie ją. Paulina bez trudu podbije serce Szymka… a Marcin od razu zabierze ją do Grabiny. Czy nowa opiekunka spodoba się też Mostowiakom? Ciekawych zapraszamy do TVP2!

