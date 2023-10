Bez wątpienia do bohaterek, które wywołują skrajne emocje telewidzów, należy Iza. „M jak miłość” to serial, w którym nie brakuje postaci o skomplikowanych życiorysach. Grana przez Adrianę Kalską kurator wprowadza sporo zamieszania – szczególnie w życiu Marcina Chodakowskiego. Choć bywa pomocna, fani kultowej już „Emki” szybko się przekonują, że wierność nie jest jej mocną stroną. Zdrady i romanse będą przeplatały się przez historię Izabeli Lewińskiej. Jej brak stabilności uczuciowej z czasem zacznie naprawdę irytować widzów „M jak miłość”. Gdy jeden z jej wyskoków doprowadza do bardzo poważnego kryzysu w małżeństwie i na horyzoncie pojawia się widmo rozwodu, pojawiło się mnóstwo głosów, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski powinni odejść z serialu. Co ciekawe, aktorzy byli związani ze sobą w życiu prywatnym. Ich związek zakończył się bardzo głośnym rozstaniem. Czy taki sam los czeka ich w „M jak miłość”? Co wiemy o Adrianie Kalskiej?

Reklama

Spis treści:

W 1133 odcinku w popularnej telenoweli Ilony Łepkowskiej pojawiła się Iza. „M jak miłość” co jakiś czas wprowadza nowych bohaterów, którzy potrafią namieszać i zagęścić dramaturgię kultowej „Emki”. Wystarczy przypomnieć sobie postać Roberta Lubińskiego, sąsiada Kingi i Piotrka Zduńskich, który wywołał w ich małżeństwie poważny kryzys. Wielkie emocje wywołał też wątek Izabeli Lewińskiej, która wkracza do życia Marcina Chodakowskiego i stawia je na głowie.

Grana przez Adrianę Kalską kobieta jest kuratorką sądową, którą wymiar sprawiedliwości przydziela Marcinowi Chodakowskiemu. Iza z „M jak miłość” od tego momentu nadzoruje opiekę nad Szymkiem – małym synkiem mężczyzny. Choć samotnie wychowujący dziecko ojciec nie zawsze spisuje się wzorowo, Izabela przymyka oko na jego wpadki. Później jej pozytywna opinia decyduje o tym, że Marcin zyskuje nieograniczone prawo do opieki nad chłopcem.

Z czasem relacja Izy i Marcina z „M jak miłość” przestaje być jedynie zawodowa. Kuratorka i samotny ojciec zbliżają się do siebie, ale jest pewna przeszkoda. Okazuje się, że młoda kobieta ma chłopaka. Związek Izy z Arturem wydaje się poważny, zwłaszcza że dziewczyna przyjmuje oświadczyny. Trudności w otwarciu się na nową relację ma też Marcin, który wciąż myśli o zmarłej Kasi (Agnieszka Sienkiewicz). Warto przypomnieć, że mama Szymka, którą mężczyzna kochał na zabój, zmarła przy porodzie.

Zobacz także

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

Mimo różnych problemów Marcin i Iza z „M jak miłość” cały czas myślą o sobie. Kobieta ma coraz większe możliwości co do tego, czy powinna wyjść za Artura. Pewnego dnia spędza noc z ojcem Szymka. Dręczona wyrzutami sumienia postanawia na jakiś czas zniknąć. Z czasem jednak drogi bohaterów znów się przecinają. Tym razem para nie opiera się miłości. Ostatecznie Iza i Marcin biorą ślub. Później zostają rodzicami Mai Chodakowskiej.

Jak jednak dobrze wiemy, w „M jak miłość” szczęście nie trwa wiecznie i prędzej czy później tytułowe uczucie zostaje wystawione na prawdziwą próbę. Podobnie jest w przypadku Izy Chodakowskiej. Tym razem jej mąż Marcin mógł poczuć się tak, jak kiedyś Artur. Żona zdradza go z Radkiem (Philippe Tłokiński). Gdy romans kobiety wychodzi na jaw, Marcin jest zrozpaczony. Mężczyzna proponuje nawet terapię rodzinną i chce znaleźć rozwiązanie. Jednak sprawa wydaje się przegrana, gdy Iza żąda rozwodu. Ta sytuacja bardzo negatywnie odbija się na dzieciach: Szymku i Mai. Choć telewidzowie mają nadzieję, że małżeństwo dojdzie do porozumienia, wiele wskazuje na to, że twórcy już postawili krzyżyk na tej parze. Czy to także doprowadzi do zakończenia ich wątku? Jeśli interesują was losy polskich aktorów serialowych, zachęcamy was do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

W mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, jak skończy serialowa Iza. „M jak miłość” wzbudza duże emocje wśród telewidzów, co potwierdza sytuacja związana z Adrianą Kalską. Choć postać Izabeli Chodakowskiej cieszyła się sporą sympatią fanów kultowej „Emki”, to wątek zdrady i kryzysu w małżeństwie sprawił, że sporo Polaków odwróciło się od kuratorki sądowej. Romans z Radkiem i rozbijanie rodziny spotkały się z irytacją, a nawet złością widzów. Zwłaszcza że Marcin Chodakowski w oczach milionów Polaków uchodzi za dobrego i troskliwego ojca oraz męża.

W pewnym momencie widzowie zaczęli apelować do twórców, by ci zakończyli wątek Izy z „M jak miłość”. Fani popularnej telenoweli uważali, że najlepszym wyjściem będzie, jeśli żona Marcina Chodakowskiego zniknie razem ze swoim kochankiem. Wkrótce pojawiły się plotki o tym, że Adriana Kalska odchodzi z „M jak miłość”. Były to jednak bardziej życzenia niezadowolonych telewidzów. Nic nie wskazuje na to, by twórcy „Emki” mieli usunąć Izę z serialu. Scenarzyści po to wymyślili jej wątek, by wzbudzał skrajne emocje.

Artur Zawadzki/REPORTER

Wśród widzów duże emocje wzbudzają serialowi Marcin i Iza. „M jak miłość” to tylko fikcja, która nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, ale Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski naprawdę tworzyli związek poza planem zdjęciowym! Okazało się, że w życiu prywatnym para także musiała zmierzyć się z poważnymi problemami. Niestety nie udało im się uratować tej relacji.

Na początku 2022 roku Adriana Kalska ujawniła, że rozstała się z Mikołajem Roznerskim. Przy okazji zdradziła, że decyzja zapadła już w grudniu poprzedniego roku. Para wiele razem przeżyła. Aktorzy znali się jeszcze sprzed czasów gry w „M jak miłość”. Nie znamy jednak okoliczności, w jakich gwiazdy się do siebie zbliżyły. Podobno początkowo łączyła ich przyjaźń, która zmieniła się w bliższą relację. Wiemy natomiast, że to spotkanie uratowało mężczyznę.

Mikołaj Roznerski – jak sam przyznał – był w fatalnej kondycji psychicznej, a nawet znajdował się w najgorszym momencie życia, gdy poznał Adrianę Kalską. Kobieta podała mu pomocną dłoń i wyciągnęła go z „emocjonalnego dna”. Podobno już rok po poznaniu byli narzeczonymi. Do zaręczyn miało dojść podczas podróży do Wenecji. Dziś wiemy już, że do wesela gwiazd nigdy nie doszło. Serialowa Iza z „M jak miłość” zapewniła, że nadal będzie grała z byłym partnerem w kultowej telenoweli. Fani zaczęli się zastanawiać, czy aktorzy rzeczywiście będą potrafili zapomnieć o bolesnej przeszłości i stanął na wysokości zadania. Później wielokrotnie plotkowano na temat powrotu Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego, jednak nic nie wskazuje, by ich związek się odrodził.

Fani zastanawiają się, jaka prywatnie jest serialowa Iza. „M jak miłość” kreuje wiele gwiazd, które cieszą się obecnie dużą rozpoznawalnością i należy do nich Adriana Kalska. Co wiemy o aktorce? Przyszła na świat w 1986 roku w Słupsku. Jej rodzina może pochwalić się tradycjami artystycznymi. Rodzice oraz wuj aktorki są bursztynnikami, podobnie jak jej dziadek. Oprócz tego brat gwiazdy został studentem wzornictwa na ASP, a siostra architektem. Początkowo Adriana Kalska uczyła się w Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. W 2007 roku zrezygnowała, ponieważ dostała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 2012 roku została absolwentką uczelni.

Pierwszy poważny i medialny związek Adriany Kalskiej był z Mikołajem Roznerskim. Aktorzy byli parą od 2018 do 2021 roku. Ostatecznie gwiazdy się rozstały, nie padając okoliczności. Artystka nie ma dzieci. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych po 40, zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

TRICOLORS/East News

Telewidzowie chcą wiedzieć, jak zaczynała serialowa Iza. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją, w której zagrała Adriana Kalska. Aktorka zadebiutowała na małym ekranie, jeszcze zanim skończyła szkołę aktorską. W 2008 roku pojawiła się w serialu „Żołnierze wyklęci”. Później zagrała sporo ról epizodycznych w znanych produkcjach jak „Ojciec Mateusz”, „Hotel 52”, „Na dobre i na złe” czy „Prawo Agaty”. Z czasem przyszły też główne role – w „Samej słodyczy” i „Papierach na szczęście”.

Adriana Kalska wystąpiła też na dużym ekranie. Widzowie mogli ją zobaczyć w takich filmach jak „Jeszcze raz”, „Baba Joga” czy „Asymetria”. Oprócz tego aktorka wzięła udział w programie rozrywkowym „Twoja twarz brzmi znajomo” telewizji Polsat. Ostatecznie zajęła czwarte miejsce w finale dziesiątej edycji show. Zaśpiewała też na koncercie „Odpowiednia pogoda na szczęście…, czyli nadzieje poetów” w trakcie 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Poniżej prezentujemy filmy, w których zagrała serialowa Iza. „M jak miłość” to z pewnością produkcja, z która aktorkę kojarzy większość Polaków, ale nie wszyscy wiedzą, że Adriana Kalska ma też na koncie pełnometrażowe produkcje.

„Jeszcze raz”

„Każdy ma swoje kino”

„Hystera”

„Baba Joga”

„Bóg vs Szatan”

„Marek Edelman… i była miłość w Getcie”

„Asymetria”

W świadomości milionów Polaków Adriana Kalska żyje jako serialowa Iza. „M jak miłość” to jednak nie cały dorobek aktorki. Poniżej prezentujemy listę seriali, w których zagrała gwiazda „Emki”. Natomiast jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat kultowej produkcji Ilony Łepkowskiej, czyli „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Reklama