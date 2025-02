Serial "Obserwator" liczy raptem kilka odcinków, a na platformę Netflix trafił już jakiś czas temu. W gąszczu mnóstwa innych rozmaitych produkcji, wielu zdążyło o nim zapomnieć, z kolei najwięksi fani thrillerów chętnie do niego wracają. Fabuła wciąga bez opamiętania, jednak warto mieć na uwadze, że przedstawiane w produkcji zdarzenia rzeczywiście miały miejsce i do dziś nie zostały do końca wyjaśnione!

Serial Netfliksa "Obserwator" idealny na wieczorny seans

Serial „Obserwator” („The Watcher”) miał swoją premierę na platformie Netflix w 2022 roku i szybko zdobył dużą popularność wśród fanów thrillerów. Jego fabuła oparta jest na wydarzeniach, które miały miejsce w Westfield w stanie New Jersey. W 2014 roku rodzina Broaddusów (w serialu rodzina Brannocków), która właśnie kupiła dom przy 657 Boulevard, zaczęła otrzymywać anonimowe, przerażające listy od nieznanej osoby, określającej się mianem „Obserwatora”.

Każda wiadomość była pełna szczegółów na temat rodziny i ich nowego domu, co budziło coraz większe przerażenie. Sprawa szybko nabrała medialnego rozgłosu, ale do dziś pozostaje niewyjaśniona. W rzeczywistości rodzina nie zdecydowała się zamieszkać w tym domu na stałe, a historia ich prześladowania stała się inspiracją dla twórców serialu. Westfield, niewielkie miasteczko w New Jersey, przedtem kojarzyło się z ciszą i spokojem. Sprawa „Obserwatora” rzuciła na nie cień tajemnicy, przyciągając uwagę nie tylko mieszkańców, ale także mediów z całego świata.

Serial przenosi tę prawdziwą historię na ekran, wplatając w nią elementy fikcji, aby jeszcze bardziej wciągnąć widza.

Gwiazdorska obsada serialu "Obserwator"

Za sukces „Obserwatora” odpowiadają znani twórcy – Ryan Murphy i Ian Brennan, którzy mają na swoim koncie takie hity jak „American Horror Story” czy „Glee”. W głównych rolach zobaczymy Naomi Watts i Bobby’ego Cannavale, wcielających się w małżeństwo, które staje się celem tajemniczego stalkera. W serialu występują również:

Jennifer Coolidge, znana z wielu komediowych ról,

znana z wielu komediowych ról, Mia Farrow , legenda kina,

, legenda kina, Margo Martindale, doceniana aktorka charakterystyczna.

Obsada w połączeniu z atmosferą pełną napięcia i grozy sprawiła, że serial stał się jednym z najchętniej oglądanych thrillerów na Netflixie. "Obserwator" liczy 7 odcinków, a każdy trwa około 40-50 minut.

Dlaczego serial "Obserwator" jest warty obejrzenia?

„Obserwator” to serial, który z jednej strony wciąga swoją intrygującą fabułą, a z drugiej budzi pytania o granice ludzkiej obsesji i prywatności. Twórcy zadbali o to, aby każdy odcinek trzymał w napięciu, a atmosferę podkreślają świetne zdjęcia i muzyka. Dodatkowo serial daje widzom możliwość zmierzenia się z historią, która wydarzyła się naprawdę. Nierozwiązana zagadka „Obserwatora” dodaje fabule dodatkowego dreszczyku emocji. Jeśli jesteś fanem thrillerów opartych na faktach, ten serial jest zdecydowanie dla Ciebie.

