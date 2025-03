Jeśli skończyliście oglądać „Dojrzewanie”, nie martwcie się, na Netfliksie właśnie pojawiła się „Rezydencja”. Detektywistyczna komedia z wątkami kryminalnymi w stylu Agathy Christie to nowa propozycja od studia stojącego za „Bridgertonami” oraz „Chirurgami”. Jest adaptacją książki „The Residence: Inside the Private World of the White House”. W serialu nie tylko zobaczymy intrygujące śledztwo, ale również dostaniemy sporą dawkę czarnego humoru. Produkcja może przypaść do gustu nie tylko fanom „Bridgertonów”, ale także głośnego filmu „Na noże”. Producentką została Shonda Rhimes. Całość zapowiada się naprawdę dobrze.

O czym jest serial „Rezydencja” Netfliksa?

„Rezydencja” to pełen napięcia serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w prestiżowych wnętrzach Białego Domu. Podczas ekskluzywnego bankietu prezydenckiego dochodzi do tajemniczego morderstwa. Ekscentryczna detektywka Cordelia Cupp, w tej roli Uzo Aduba, zostaje wezwana, by rozwikłać zagadkę pełną intryg, sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Serial ukazuje zakulisowe życie polityczne i wpływowe środowisko amerykańskiej elity, przeplatając elementy thrillera z inteligentnym humorem. Zobaczymy w nim także osobliwych pracowników Białego Domu, ponieważ to właśnie tam rozgrywa się akcja najnowszej produkcji Netfliksa. Przygotujcie się na sporą liczbę oryginalnych i nietypowych postaci. A skoro mamy Biały Dom i bankiet, z pewnością nie zabraknie także ładnych kostiumów.

W „Rezydencji” zagrała gwiazda „Orange is the New Black”

Za realizację „Rezydencji” odpowiada Shonda Rhimes, znana z takich hitów jak „Chirurdzy”, „Skandal” czy „Bridgertonowie”. Główną rolę detektywki Cordelii Cupp zagrała Uzo Aduba, laureatka nagród Emmy, znana z serialu „Orange is the New Black”.

W obsadzie znaleźli się także:

Giancarlo Esposito jako A.B. Wynter

jako A.B. Wynter Edwina Findley jako Sheila Cannon

jako Sheila Cannon Molly Griggs jako Lilly Schumacher

jako Lilly Schumacher Jason Lee jako Tripp Morgan

jako Tripp Morgan Ken Marino jako Harry Hollinger

jako Harry Hollinger Al Mitchell jako Rollie Bridgewater

jako Rollie Bridgewater Dan Perrault jako Colin Trask

jako Colin Trask Bronson Pinchot jako Didier Gotthard

Tak zróżnicowana i uznana obsada to jeden z elementów, który z pewnością przyciągnie widzów.

Serial jest już dostępny w całości na Netfliksie. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun serialu

