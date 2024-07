Agustin Egurrola jest autorem choreografii do nowej polskiej muzyczno-tanecznej superprodukcji TVP 1 pt. „Bodo“. Premiera 13-odcinkowego mega serialu o legendzie, gwieździe międzywojennego polskiego kina i kabaretu, Eugeniuszu Bodo – już 6 marca.

Praca na planie serialu była niezwykle emocjonująca. Wymagała cofnięcia się do czasów międzywojennej Polski i przyjrzenia się, jakie formy tańca wtedy funkcjonowały. Prześledziłem pod tym kątem wiele przedwojennych filmów i amerykańskich musicali z udziałem Freda Astaire’a czy Gene’a Kelly’ego. Chciałem jak najbardziej zbliżyć się do tamtej estetyki ruchu, ale też wnieść do niej nowoczesny sznyt. To z pewnością jeden z ważniejszych seriali w historii polskiego kina, a dzięki niemu historię Eugeniusza Bodo będziemy przeżywać wiele, wiele lat. Marzy mi się, żeby powstał musical o Bodo – bo tak naprawdę wszystko po tej superprodukcji jest gotowe – piosenki, aktorzy, choreografie.