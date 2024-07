Obsada serialu "Bodo"

1 z 14

Aktorzy na planie serialu Bodo

Trwają zdjęcia do nowej, serialowej produkcji Telewizji Polskiej. "Bodo" to serial, w którym przedstawione zostaną losy Eugeniusza Bodo - jednej z największych gwiazd polskiego kina przedwojennego. Będzie on liczył 13 odcinków, a pierwszy z nich zobaczymy na antenie TVP 1 już w 2016 roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Antoni Królikowski, Tomasz Schuchardt, Patricia Kazadi oraz Maja Hirsch. Na ekranie zobaczymy także Roberta Gonerę, który wraca na grania po dłuższej nieobecności. Zobacz też: Patricia Kazadi w srebrnej sukni na prezentacji serialu. Przyćmiła inne gwiazdy FOTO

Zobaczcie zdjęcia z planu zdjęciowego do nowego serialu! Kostiumy i charakteryzacja robią wrażenie!

