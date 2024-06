Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski pobrali się w kwietniu 2010 roku. Para o swoim związku nie mówiła za wiele w mediach i zawsze chronili swojej prywatności. Spekulacje o ich rozwodzie pojawiły się w kuluarach już na początku 2023 roku, jednak dopiero w marcu 2024 roku, Roma przyznała, że związek z Michałem to już przeszłość. Wiele wskazywało na to, że rozwód będzie bardzo głośny, ale okazuje się, że jest szansa na pokojowe rozstanie.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski od zawsze byli tajemniczą parą i o ich związku nie było za wiele wiadomo. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Klemensa i córki Jadwigi. W marcu 2024 roku Gąsiorowska udzieliła obszernego wywiadu, w którym otworzyła się na tematy prywatne i jak przyznała, jej związek z Żurawskim zakończył się już kilka lat temu. Powodem miał być problem alkoholowy aktora. Wyglądało na to, że byli małżonkowie, się dogadali i jest szansa na pokojowe rozstanie.

Jak ujawnił informator portalu "Świat gwiazd" rozwód Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurowskiego przebiegnie w pokojowej atmosferze, a to wszystko ze względu na ich dzieci.

Roma liczy na to, że za kilka dni odzyska wolność, bo za nią długa przeprawa z mężem. Wyglądało na to, że rozwód będzie krwawy, bo wzajemne pretensje zdawały się tylko eskalować. Ale małżonkowie wznieśli się ponad własne ego i dla dobra dzieci się dogadali

12-letni Klemens i 10-letnia Jadwiga zawsze będą dla rodziców na pierwszym miejscu. Roma Gąsiorowska w rozmowie z "Na temat" przyznała, że skupia się na komforcie psychicznym dzieci.

To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście

- oceniła aktorka.