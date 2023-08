Po krótkim, acz głośnym medialnym starciu między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim nastała cisza, a byli partnerzy wrócili do codzienności. Teraz aktor w swoich mediach społecznościowych zdecydował się opublikować nagranie z Kudowy-Zdroju. - To już w ten weekend - zapowiada. Antoni Królikowski dawno nie był tak szczęśliwy. Zobaczcie, o co chodzi! Antoni Królikowski ma powody do świętowania! Odwołane chrzciny małego Vincenta wywołały medialną burzę między Joanną Opozdą i Antonim Królikowskim . Byli partnerzy w kolejnych wpisach, oświadczeniach oraz nagraniach wzajemnie oskarżali o kwestie związane z synkiem. Jakby tego było mało, do całej afery włączyły się osoby postronne. Matka Joanny Jarmołowicz stanęła w obronie Królikowskiego i przyznała, że Joanna Opozda "blokuje mu dostęp do syna". A Małgorzata Ostrowska-Królikowska po ostrej wymianie zdań z internautami zdecydowała się na milczenie. Później Antoni Królikowski oskarżył Joannę Opozdę o pozbawienie roli w serialu. Sytuacja, która była bardzo napięta, zaczyna się powoli uspokajać. Byli małżonkowie wrócili do swoich codziennych obowiązków, a co za tym idzie do publikacji w mediach społecznościowych. Teraz Antoni Królikowski pochwalił się nagraniem z Kudowy-Zdroju. - To już w ten weekend festiwal CZ-PL im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdroju. - napisał w swoich mediach społecznościowych. Zobacz także: Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o konflikcie Opozdy i Królikowskiego: "To jest spektakl" Kudowa-Zdrój to bardzo ważne miejsce dla rodziny Królikowskich, to właśnie tam rodzice Antoniego Królikowskiego mają swoją ukochaną górską posiadłość. Po śmierci Pawła Królikowskiego bliscy zastanawiali się nad...