Odkąd fani dowiedzieli się, że Antoni Królikowski ponownie zostanie ojcem, wprost nie mogli czekać się, aż aktor ujawni płeć dziecka czy planowany termin porodu. Teraz, sądząc po najnowszych zdjęciach, do szczęśliwego rozwiązania pozostało już naprawdę niewiele czasu. Wiadomo też już, że Królikowski będzie miał córkę. Co na to Joanna Opozda? Bardziej wymownie być chyba nie mogło!

Joanna Opozda reaguje na wieści o płci dziecka Antoniego Królikowskiego

Powiedzieć, że relacje między Joanną Opozdą i Antonim Królikowskim są chłodne, to jakby nie powiedzieć nic. Byli partnerzy nadal nie uzyskali rozwodu, a ostatnia rozprawa w sądzie odbyła się w cieniu napiętej atmosfery - donoszono nawet o interwencji ochrony. Jednocześnie aktor skupia się obecnie na sprawach rodzinnych - latem ogłosił bowiem, że ponownie zostanie ojcem! Teraz z kolei Antoni Królikowski rozwiał wątpliwości nt. płci dziecka i stało się jasne, że jego ukochana urodzi córeczkę:

Nie miałem jakichś preferencji, bardziej skupiliśmy się na tym, żeby mała była zdrowa. Ale gdy usłyszeliśmy, że to dziewczynka, ucieszyłem się. Będzie świetnie - przekazał Królikowski ''Super Expressowi''.

O komentarz ws. radosnych wieści u Antoniego Królikowskiego portal "ShowNews" poprosił Joannę Opozdę. Aktorka do tych rewelacji odniosła się krótko, ale wymownie:

A co mnie to obchodzi? - zapytała retorycznie Joanna Opozda w rozmowie z portalem ''ShowNews''.

Nieco bardziej wylewna była Joanna Opozda w innym kontekście. Aktorka wypowiedziała się nt. skutków powodzi, a po wymownej reakcji Jakuba Rzeźniczaka postanowiła wbić mu szpilkę, odnosząc się do jego życia prywatnego:

Ty się, Rzeźniczak, nie wypowiadaj na temat porzucania zwierząt, bo wszyscy wiemy, że twoim konikiem jest porzucanie dzieci - grzmiała Opozda na InstaStories.

Tymczasem Antoni Królikowski i Izabela Banaś cieszą się ostatnimi chwilami tylko we dwoje, co na najnowszych zdjęciach uwiecznili paparazzi. Wygląda na to, że poród już tuż-tuż! Czekacie już na informację o powiększeniu rodziny aktora?

