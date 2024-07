Antoni Królikowski podzielił się radosną nowiną, że znowu zostanie ojcem. Izabela jest w ciąży i już nie zamierzają tego ukrywać. Swoim szczęściem podzielili się przy okazji trwania Festival CZPL im. Pawła Królikowskiego, na którym nie mogło ich zabraknąć. W momencie, w którym medialnie potwierdził, że jego rodzina znowu się powiększy, opublikował nagranie z ciężarną Izabelą.

Antoni Królikowski ponownie zostanie ojcem. Pokazał nagranie z Izabelą

Antoni Królikowski i Izabela spodziewają się dziecka. Radosną nowiną pochwalili się przy okazji festiwalu w Kudowie im. Pawła Królikowskiego. Antoni Królikowski postanowił już dłużej nie ukrywać swojego szczęścia: "Cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem" - wyznał w rozmowie z Super Expressem. Zakochani jednak nie zdecydowali się zdradzić czy spodziewają się syna czy córki. Aktualnie Izabela Banaś i Antoni Królikowski mieszkają we Wrocławiu i to właśnie tam planują, by pierwsze kroki stawiało ich dziecko. "Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów"-tłumaczył Antoni Królikowski w rozmowie z Super Expressem. Teraz na jego profilu pojawiło się nagranie, na którym widać m. in. ciężarną partnerkę aktora.

Tym razem to Izabela Banaś pochwaliła się wspólnym nagraniem z Antonim Królikowskim, współdzieląc z nim post na Instagramie. Pokazali, jak spędzają czas w drodze na festiwal w Kudowie. Internauci niemalże natychmiastowo zaczęli nawiązywać do radosnej nowiny, jaka właśnie pojawiła się w mediach:

Ale super wiadomość, szczęścia życzę

Wystarczy trafić na odpowiednią kobietę. Pani Izabela sympatyczna, naturalnie piękna i mądra kobieta. Zasługujecie na to szczęście

Widać szczęście

Gratulacje

Antek Królikowski z partnerką AKPA/Piętka Mieszko

Do tej pory Antoni Królikowski i Izabela Banaś utrzymywali w tajemnicy, że ich rodzina się powiększy. Póki co, wszystkie szczegóły zdecydowali zachować dla siebie. Aktualnie wyprowadzili się z Warszawy do stolicy Dolnego Śląska, gdzie aktora wiążą zobowiązania zawodowe, jednak Antoni Królikowski nie wyklucza, że to właśnie tu jego drugie dziecko będzie spędzać pierwsze miesiące swojego życia. Zresztą podobnie, jak on sam.

