Już w ubiegłym roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Antoniemu Królikowskiemu z powodu niepłacenia przez niego alimentów. Jak właśnie podano, aktor dopiero teraz usłyszał w tej sprawie wyrok. Joanna Opozda, która od pewnego czasu starała się raczej unikać tematu, zdążyła już zareagować na te doniesienia. Zrobiła to w wymowny sposób, ale co ciekawe, wpis szybko zniknął z sieci!

Antoni Królikowski usłyszał wyrok, Joanna Opozda reaguje

Rozstanie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego przebiegło w burzliwej atmosferze, a jego echa odbijają się w mediach do dziś. Aktorka wielokrotnie opowiadała o tym, jak wiele przeszła, a ostatnio znów podzieliła się bolesnym wspomnieniem z czasu ciąży. Choć każde z nich poszło w swoją stronę, nie są w stanie całkowicie odciąć się od przeszłości, a to dlatego, że na tapet stale powraca temat alimentów, które są ich kością niezgody.

Joanna wiele razy zarzucała na forum publicznym Antoniemu, że ten uchyla się od płacenia alimentów. On sam twierdził, że zasądzona kwota jest zbyt wysoka, a następnie wyznał w rozmowie z Super Expressem, że "wyprzedał część majątku, co pomogło mu uregulować zaległości wobec syna". W ubiegłym roku jednak prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Antoniemu Królikowskiemu, a 28 listopada media obiegły doniesienia, że aktor usłyszał już wyrok.

Jak podaje portal ShowNews, w Sądzie Rejonowym na warszawskiej Woli zapadł nieprawomocny wyrok, zgodnie z którym gwiazdor został uznany za winnego. Wymierzono mu karę grzywny w wysokości 4,5 tysiąca złotych, a także musi on pokryć koszty sądowe w kwocie 70 zł i 450 zł tytułem opłat. Zdaje się jednak, że to wciąż nie koniec sprawy, bowiem prokuratura miała już złożyć stosowny sprzeciw.

Uprzejmie informuję, że faktycznie zapadł wyrok - jak w załączeniu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie złożyła sprzeciw od niniejszego orzeczenia z uwagi na niewspółmierność orzeczonej kary - podał prokurator Piotr Antoni Skiba.

Póki co sam zainteresowany nie zabrał w tej sprawie głosu, choć milczy on w tym temacie już od dłuższego czasu. Warto przypomnieć, że na początku października Antek znów został ojcem i od tamtej pory skupia się głównie na życiu rodzinnym z Izabelą.

Tymczasem Pudelek próbował skontaktować się z Joanną Opozdą i uzyskać komentarz w tej sprawie. Ta odmówiła wypowiedzi, ale jednocześnie zareagowała na wyrok w bardzo wymowny sposób na swoim Instagramie. W miejscu, gdzie możemy podzielić się swoimi przemyśleniami, napisała krótko: "Sprawiedliwość nadeszła". Co ciekawe, wpis szybko zniknął z sieci! Powód? Niewykluczone, że aktorka chciała uniknąć jednak ewentualnego zamieszania wywołanego jej słowami.

