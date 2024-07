Czy serial "M jak Miłość" zostanie zdjęty z anteny? Do tej pory nie było wiadomo, czy serial będzie kontynuowany. Powód? Wszystko przez koszty produkcji. Mamy dla Was oświadczenie TVP w sprawie emisji serialu.

Do kiedy będzie emitowany serial M jak miłość?

Producent serialu „M jak Miłość” ma przyjemność powiadomić o decyzji Telewizji Polskiej S.A. o dalszej emisji odcinków serialu. Program będzie emitowany o tej samej, stałej porze na antenie TVP2 co najmniej do końca 2016 roku - czytamy w oświadczeniu producenta "M jak Miłość", które otrzymała redakcja Party.pl.

Okazuje się, że 'M jak Miłość" nie ma sobie równych, bo jak czytamy w oświadczeniu "jest najbardziej oglądanym programem we wszystkich stacjach w Polsce." Średnio serial śledzi co tydzień blisko 7 milionów widzów. A do tego przynosi największe zyski Telewizji Polskiej.

Koszty kręcenia M jak Miłość

Ceny reklam przy „M jak Miłość” są najdroższe pośród wszystkich pozycji TVP2. Jednocześnie koszty produkcji „M jak Miłość” są jednymi z najniższych pośród wszystkich polskich seriali w podobnym formacie emitowanych w prime time, dlatego „M jak Miłość” jest serialem dochodowym, który przynosi zyski Telewizji Polskiej - czytamy w oświadczeniu.

W czym tkwi sekret serialu "M jak Miłość", że jest tak lubiony?

"M jak Miłość" jest serialem misyjnym, ponieważ promuje tradycyjne, rodzinne wartości oraz porusza ważne problemy społeczne. Dlatego bardzo się cieszymy, że kontynuujemy emisje serialu na antenie Telewizji Publicznej, z którą jesteśmy związani od 16 lat - powiedział powiedział Tadeusz Lampka, prezes MTL Maxfilm.

To chyba wszystko jasne. Fani "M jak Miłość mogą spać spokojnie do końca 2016 roku. Co będzie potem? Na pewno Was poinformujemy.

Rodzina Mostowiaków to najpopularniejsza serialowa rodzina w Polsce.

M jak Miłość możemy oglądać już 16 lat na antenie TVP2. Dzięki temu serialowi karierę zrobiła miedzy innymi Małgorzata Kożuchowska.

A mali aktorzy, którzy grali jako dzieci są teraz dorośli, jak Marcjanna Lelek.