Rozpoczęły się wielkie zmiany w Telewizji Polskiej. Już przed południem w środę, 20 grudnia widzowie stracili dostęp do TVP Info. Sygnał stacji został przerwany, a na jego miejscu pojawiło się TVP1. Nie działa również internetowa strona stacji. Wygląda na to, że po przegłosowaniu ustawy ws. TVP w Sejmie, do którego doszło dzień wcześniej, politycy obecnej władzy chcą zaprowadzić nowy porządek w mediach publicznych jeszcze przed świętami. Odwołano prezesów.

Reklama

Przerwa w nadawaniu TVP Info. Masa odwołań

Stacja TVP Info przestała nadawać po godzinie 11:00. Doszło do tego zaraz po tym, jak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o odwołaniu dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Zobacz także: Dominika Chorosińska wydała 500 mln złotych w dwa tygodnie. Wszystko wyszło na jaw

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek czytamy w oficjalnym komunikacie.

Ponoć sytuacja w mediach publicznych jest bardzo napięta. Na miejscu pracuje jedynie wydawca dnia, a dyrekcja milczy.

Zapanowała panika. Nikt nie wie, co się dzieje - powiedziała na łamach Wirtualnej Polski osoba pracująca na pl. Powstańców Warszawy.

Na miejscu jest tylko wydawca dnia. Dyrekcja milczy - dodał informator.

Po godzinie także stacja TVP1 przerwała emisję normalnego programu. Na antenie zgodnie z ramówką powinno ukazać się wydanie „Wiadomości”. Początkowo przez kilkanaście minut pokazywano jedynie planszę świąteczną z logiem programu pierwszego Telewizji Polskiej. Emisja bloku reklamowego rozpoczęła się około 12:11. Przypominamy, że już wczoraj tj. 19 grudnia przerwano nadawanie filmu w TVP, by pokazać protesty pod siedzibą mediów publicznych.

TVP info zniknęło z anteny Pawel Wodzynski/East News

TVP info zniknęło z anteny Michal Zebrowski/East News

Zobacz także: To on zastąpi Holecką w "Wiadomościach" już w czwartek? W TVP pojawi się mnóstwo nowych twarzy

Reklama

Sytuację skomentował już wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i kierownik TVP Info Samuel Pereira.