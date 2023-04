„M jak miłość”: Serial TVP, który podbił serca milionów widzów

Jedni z wypiekami na twarzy śledzą losy bohaterów, drudzy traktują to jako guilty pleasure, ale wszyscy znają „M jak miłość” i serialową rodzinę Mostowiaków. Fryzura Marka zdążyła przeżyć renesans, a śmierć Hanki przeszła do historii polskiej telewizji. O czym jest słynna telenowela?

Już od ponad dwudziestu lat widzowie oglądają „M jak miłość” na małym ekranie. Bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie, trzeba przyznać, że serial na dobre zapisał się w polskiej popkulturze i stał się fenomenem. Łatwo naśmiewać się z telenoweli TVP, ale dokonania produkcji o losach rodziny Mostowiaków są imponujące. Rywalizować z „M jak miłość” mógłby pewnie tylko niezniszczalny „Klan”. Największa widownia serii wynosi trochę ponad 12,5 mln widzów. Nic dziwnego, że Polacy znacznie bardziej utożsamili się z typową rodziną z niewielkiej miejscowości niż pławiącymi się w luksusach Forresterami z „Mody na sukces” czy wynajmującymi spory nowojorski apartament „Przyjaciółmi”. Część fenomenu bez wątpienia tkwi w tym, że stół, do którego bohaterowie serialu siadają, by zjeść zupę i schabowe, bardzo przypomina ten, który stoi w naszych domach. Jednak w porównaniu do wspomnianego wcześniej „Klanu”, popularna telenowela odważniej dotykała takich tematów jak alkoholizm, zdrada czy mniejszości seksualne. A wszystko zaczęło się 4 listopada 2000 roku. Od tego czasu przez „M jak miłość” przewinęło się wiele gwiazd jak Małgorzata Kożuchowska, Anna Mucha, Katarzyna Cichopek czy Mikołaj Roznerski, których mogliśmy zobaczyć też na dużym ekranie. Oczywiście nie doczekamy się tu oscarowych ról, a scenariusze do odcinków nie są wybitnym materiałem literackim, ale to nigdy nie był cel twórców serii o Mostowiakach. Możemy się śmiać, ale w ciągu następnych lat drugiego tak popularnego serialu w Polsce najprawdopodobniej nie będzie.

Spis treści:

O czym jest „M jak miłość”? Akcja rozgrywa się wokół kilkupokoleniowej rodziny Mostowiaków. Seniorzy rodu, Barbara i Lucjan prowadzą spokojne życie w Grabinie, a ich priorytetem jest szczęście dzieci: Marty, Marka, Małgosi i Marii. Każde z nich znajduje się na nieco innym etapie życia. Maria (po mężu Zduńska) przeprowadziła się do Gródka, niewielkiej miejscowości koło Warszawy, gdzie zamieszkała z ukochanym Krzysztofem i doczekała się bliźniaków, Piotra i Pawła. Na życiowym rozdrożu znajduje się najmłodsza Małgorzata, która nie dostała się na studia architektoniczne i zastanawia się, co dalej. Natomiast Marta jest prawdziwą dumą rodziców. Kobieta została sędzią i na co dzień mieszka w stolicy razem z synem Łukaszem. Wielką niewiadomą jest za to Marek, który po nieobecności wraca z Niemiec do rodzinnego domu. Oczywiście w życiu każdego z bohaterów najważniejszą rolę odgrywa tytułowa miłość, która może zarówno zaprowadzić w nim porządek, jak i wprowadzić chaos.

Widzowie „M jak miłość” przez ponad dwadzieścia lat mieli okazję zobaczyć na ekranie mnóstwo aktorów. Niektórzy z nich rozpoczynali pracę na planie jako nastolatkowie i dojrzewali na oczach milionów Polaków. Z czasem okazało się, że w obsadzie znaleźli się naprawdę utalentowani artyści, którzy dostali szansę w ambitniejszych produkcjach, a nawet pojawili się na dużym ekranie, m.in. Mikołaj Roznerski, Marcin Bosak czy Magdalena Walach. Inni pozostali kojarzeni przede wszystkim z telenowelą TVP, ale ich postaci na dobre przebiły się do popkultury, jak choćby bliźniaki Paweł i Piotr Zduńscy, grani przez braci Mroczek. Mamy też legendę, bez której trudno sobie wyobrazić takie klasyki jak „Vabank”, „Alternatywy 4”, „Janosik” czy „Sami swoi”, czyli Witolda Pyrkosza. Dodatkowo widzowie „M jak miłość” mogli poznać Katarzynę Cichopek czy Barbarę Kurdej-Szatan, które stały się prawdziwymi gwiazdami i idolkami wielu Polek.

W rolę seniorki rodu Mostowiaków z „M jak miłość”, Barbary Mostowiak, która jest prawdziwym sercem całej rodziny i wzorem babci, wcieliła się Teresa Lipowska. Aktorka wcześniej zagrała w pierwszej polskiej telenoweli, czyli „W labiryncie”. Znalazła się w obsadzie takich serii jak m.in. „Stawiam na Tolka Banana”, „Lalka”, „Blisko, coraz bliżej” oraz „Matki żony i kochanki”. Widzowie mogli ją oglądać na dużym ekranie w takich filmach jak „Nikodem Dyzma”, „Rzeczpospolita babska”, „Noce i dnie”, „Sara” oraz „Tato”.

Pawel Wodzynski/East News

Rola seniora rodu Mostowiaków z „M jak miłość”, zakochanego w Basi i urokliwej Grabinie, w której jego ulubionym zajęciem jest pielęgnacja sadu i ziemi, Lucjana Mostowiaka przypadła legendarnemu Witoldowi Pyrkoszowi. Aktorowi, który zagrał w takich hitach jak „Sami swoi”, „Czterej pancerni i pies”, „Vabank”, „Kingsajz” czy „Killler-ów 2-óch”, praca na planie telenoweli nie uwłaczała. Nie był to jego jedyny serial. Nieżyjący już artysta pracował na planie takich serii jak „Janosik”, „Daleko od szosy”, „Droga” czy też „Kariera Nikodema Dyzmy”. Odszedł 22 kwietnia 2017 roku.

Mateusz Jagielski/East News

Dzięki roli Hanki Mostowiak w „M jak miłość”, Małgorzata Kożuchowska przeszła do historii telewizji. Oczywiście za sprawą słynnej sceny śmierci, która doczekała się setek memów i przeróbek. Mimo że od tragicznego wypadku bohaterki telenoweli minęła ponad dekada, aktorka wciąż bywa pytana o kulisy odejścia podczas wywiadów. Choć Małgorzata Kożuchowska kojarzona jest z rolą wychowanej w domu dziecka, drugiej żony Marka Mostowiaka, gwiazda ma na koncie wiele innych znanych kreacji, m.in. Natalii Boskiej z „Rodzinki.pl”, Ewy Szańskiej z „Killera” i „Killer-ów 2-óch” czy też Róży z „Senności”. Co ciekawe, rodzice serialowej Hanki także zginęli w wypadku samochodowym.

JACEK DOMINSKI/REPORTER

Kacprowi Kuszewskiemu w „M jak miłość” przypadła rola Marka Mostowiaka, najmłodszego syna Basi i Lucjana, który w swoim życiu przechodzi przez mnóstwo zawirowań. Wiele z nich spowodowanych jest oczywiście miłością. Zanim w jego życiu pojawiła się Hanka, był zaręczony z kelnerką. Jego burzliwy związek z bohaterką graną przez Małgorzatę Kożuchowską także doświadczył kilku kryzysów – także przez niewierność. Marek często wpadał w tarapaty i przysparzał rodzinie zmartwień. Nic dziwnego, że po powrocie z Niemiec nie został ciepło przywitany. Grającego go Kacpra Kuszewskiego widzowie mogli zobaczyć również w komediach „Wkręceni” i „Wkręceni 2”, „Karol – człowiek, który został papieżem”, a także takich serialach jak „Przyjaciółki” oraz „Tatuśkowie”. Fryzura Marka Mostowiaka bez wątpienia przeszła do popkultury.

Artur Zawadzki/REPORTER

Życiowe perypetie bohaterów „M jak miłość” bywają naprawdę trudne. Wie o tym Marta Mostowiak. Choć córka Basi i Lucjana, prawdziwa duma swoich rodziców, spełnia się jako prawniczka i matka Łukasza, to sprawy uczuciowe nieraz sprawiają, że jej świat staje na głowie. Rozstanie z biologicznym ojcem syna, związek z uzależnionym od hazardu Jackiem to zaledwie kropla w morzu problemów Marty. W jej rolę wcieliła się Dominika Ostałowska. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich filmów jak „Łagodna”, „Daleko od okna”, „Warszawa” czy „Wojaczek”. Nie dajcie się zwieść rolą w telenoweli. Aktorka ma na koncie prestiżowe nagrody: Złote Lwy i dwa Orły.

VIPHOTO/East News

Rola najmłodszej córki Basi i Lucjana Mostowiaków z „M jak miłość” przypadła Joannie Koroniewskiej. Szukająca swojej drogi po maturze, Małgorzata Mostowiak wyjeżdża do Warszawy, by przygotować się do studiowania architektury. W stolicy znajduje nie tylko interesującą pracę, ale również romans ze starszym wykładowcą. Trzeba przyznać, że Joanna Koroniewska nie zrobiła dużej kariery filmowej, choć jej kreacje w krótkich metrażach („Daleko”, „Trzy związki”) otrzymały dobre recenzje. Na małym ekranie widzowie mogli zobaczyć ją także w seriach „Daleko od noszy 2” oraz „Ślad”.

Artur Zawadzki/REPORTER

Gdy pojawiła się na planie „M jak miłość”, była nastolatką. Razem ze swoją bohaterką dojrzewała na oczach milionów widzów. Choć nie zrobiła wielkiej kariery aktorskiej, dziś jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Mowa oczywiście o Katarzynie Cichopek, która wcieliła się w rolę Kingi Zduńskiej, córki Krystyny i Zbigniewa Filarskich. Jej postać z wykształcenia jest psycholożką, która prowadzi bistro. Kinga Zduńska także przeżywa mnóstwo perypetii. Początkowo jej rodzice nie akceptują związku z Piotrem Zduńskim. Jej życie całkowicie przewartościowuje tragiczny wypadek. Zarówno filmowe, jak i serialowe role Katarzyny Cichopek zazwyczaj spotykały się z ostrą krytyką. Z pewnością gwiazda nie uchodzi za wybitną aktorkę, ale zdaje egzamin jako telewizyjna prezenterka.

Wojciech Olkusnik/East News

To w „M jak miłość” pojawili się jedni z najsłynniejszych bliźniaków w polskiej telewizji. Choć Rafał i Marcin Mroczkowie nie podbili polskiej branży filmowej, to grani przez nich Paweł i Piotr na dobre zapisali się w pamięci telewidzów – szczególnie fanów telenoweli o rodzinie Mostowiaków. Los nie oszczędzał ich bohaterów. Serialowi bliźniacy trafiali do więzienia, a w ich życiach pojawiło się mnóstwo skomplikowanych relacji z kobietami. Nie brakowało zdrad oraz bolesnych rozstań i załamań. To właśnie Piotr Zduński grany przez Rafała Mroczka związał się z Kingą, w którą wcieliła się Katarzyna Cichopek. Aktora mogliśmy też zobaczyć w małych rolach w takich filmach jak „Mowa ptaków”, „Los numeros” czy „Detektyw Bruno”. Niezbyt imponującym dorobkiem może pochwalić się także jego brat Marcin, który zagrał m.in. w „Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem”. Razem z bliźniakiem trafił do obsady filmu „Mowa ptaków”.

Artur Zawadzki/REPORTER

Widzowie „M jak miłość” mogli też zobaczyć na ekranie jedną z najsłynniejszych gwiazd urodzonych w latach 80., która wcześniej zagrała w słynnej „Liście Schindlera” Stevena Spielberga. Po latach za sprawą jej sesji w „Playboyu” magazyn sprzedał się w rekordowym nakładzie. To właśnie Anna Mucha wcieliła się w rolę Magdaleny Marszałek, przyjaciółki Kingi Zduńskiej (Katarzyna Cichopek) i byłej partnerki Pawła. Dziewczyna przeżyła bardzo poważne komplikacje zdrowotne, które mogły się dla niej skończyć śmiercią. Wplątała się też w niewygodną sytuację, romansując z ojcem swojego partnera. Do innych kultowych ról Anny Muchy należą kreacja Lili z „Chłopaki nie płaczą” czy Kasi Bogdańskiej z „Panna Nikt”. Wystąpiła też w serii produkcji Patryka Vegi: „Pitbull. Nowe porządki”, „Miłość, seks & pandemia” oraz „Niewidzialna wojna”. Jeśli lubicie śledzić losy polskich aktorek serialowych po 40, zachęcamy do zajrzenia do naszego zestawienia.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W obsadzie „M jak miłość” znalazł się również Cezary Morawski, który współpracował na planie z takimi mistrzami jak Krzysztof Zanussi („Constans”). Trzeba przyznać, że dorobek aktora jest imponujący. Zagrał w „Debiutantce” i „Jak narkotyk” Barbary Sass, „Domu wariatów” Marka Koterskiego, „Europa Europa” Agnieszki Holland, „Dziecinnych pytaniach” Janusza Zaorskiego oraz „Spirali” i „Drogach wśród nocy” Krzysztofa Zanussiego. W „M jak miłość” wcielił się w rolę Krzysztofa Zduńskiego, męża Marii Mostowiak i ojca bliźniaków: Pawła i Piotra. Jego bohater doświadcza kryzysu męskości, który rzutuje też na małżeństwo, a nawet doprowadza do opuszczenia domu.

Pawel Wodzynski/East News

Przez „M jak miłość” przewinęło się znacznie więcej znanych aktorów i aktorek. Fani telenoweli mogli zobaczyć m.in. Jacka Poniedziałka (serialowy Rafał Lubomski), Rafała Królikowskiego (jako Konrad Badecki), Maję Hirsch (w roli Izy Marczak), Hannę Mikuć (matka Kingi Zduńskiej, Krystyna Filarska), Mikołaja Roznerskiego (Marcin Chodakowski), Tomasza Oświecińskiego (Andrzejek Lisiecki), Adrianę Kalską (kuratorka sądowa Iza Lewińska), Julię Wróblewską (wychowanka Małgorzaty i Tomka), Tomasza Czachorowskiego (Artur), Mariusza Drężka (mąż Teresy, Tadeusz Makowski), a także Annę Dereszowską, Barbarę Kurdej-Szatan, Violettę Arlak, Radosława Pazurę, Emiliana Kamińskiego, Andrzeja Młynarczyka, Tamarę Arciuch, Agnieszkę Więdłochę, Pawła Okraskę, Magdalenę Wałach, Krzysztofa Stelmaszyka, Artura Barcisia czy też Olgę Frycz. Jeśli lubicie czytać o polskich aktorach serialowych, zachęcamy was do sprawdzenia naszego zestawienia.

VIPHOTO/East News

Za scenariusz „M jak miłość” odpowiada m.in. Ilona Łepkowska, która jest też jedną z pomysłodawczyń całego serialu. Nie bez powodu mówi się, że scenarzystka dobrze wie, co gra w duszy zwyczajnym polskim widzom. Artystka odpowiada nie tylko za najpopularniejszą telenowelę w kraju, ale również takie produkcje jak „Nigdy w życiu!”, „Nie kłam, kochanie”, „Och, Karol 2”, „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”, „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”, a także odcinki „Na dobre i na złe”, „Stulecie Winnych”, „Klan” oraz „Barwy szczęścia”. Dzieło Królowej polskich telenowel doczekało się czterech Telekamer (dwie w kategorii Najlepszy serial, za Najlepszy serial obyczajowy oraz nagroda specjalna – Złota Telekamera Tele Tygodnia). Za produkcję „M jak miłość” odpowiada studio MTL Maxfilm.

Obecnie serial „M jak miłość” – podobnie jak wiele serii – jest dostępny nie tylko w telewizji, ale również VOD. Fani mogą zarówno wracać do wcześniejszych odcinków, jak i śledzić nadchodzące dzięki platformie Telewizji Polskiej TVP VOD. Telewidzowie natomiast oglądają premierowe odsłony telenoweli o godzinie 20:55 na TVP2.

Jeśli lubicie telenowele podobne do „M jak miłość”, poniżej przedstawiamy listę innych polskich produkcji, które mogą umilić wam czas podczas jedzenia obiadu czy sprzątania. Możecie w nich znaleźć aktorów znanych z serii o losach rodziny Mostowiaków. Natomiast jeśli szukacie czegoś z pazurem, polecamy wam satyryczny serial o Rydzyku.