Zmiany w Telewizji Polskiej nabierają tempa - po rewolucji w TVP Info przyszedł czas na "Pytanie na śniadanie". W ostatnich dniach z porannego show zwolniono wszystkich dotychczasowych prowadzących, a na ich miejsce zatrudniono zupełnie nowe osoby. Czy nowości w TVP sprawią, że do stacji powrócą gwiazdy, które odeszły do innych formatów? Już wszystko jasne: mamy komentarz ws. Barbary Kurdej-Szatan!

Wielki powrót Barbary Kurdej-Szatan do "M jak miłość"?

Widzowie "M jak miłość" przez lata oglądali Barbarę Kurdej-Szatan w roli Joanny Tarnowskiej, późniejszej żony serialowego Tomka Chodakowskiego. Niestety, w 2021 roku, w cieniu wielu kontrowersji, Kurdej-Szatan pożegnała się z TVP, a widzowie nie oglądali już premierowych odcinków kultowego serialu z jej udziałem.

Czy teraz, po zmianie władzy i licznych nowościach w Telewizji Polskiej jest szansa na to, by widzowie ponownie mogli oglądać Barbarę Kurdej-Szatan w "M jak miłość"? O komentarz poprosiliśmy dział PR serialu. Już wszystko jasne!

Żadne rozmowy z aktorką się nie odbyły, w ramach obowiązującej umowy wątki mamy zaplanowane do końca roku. Jeśli serial będzie kontynuowany to niczego nie wykluczamy. Zawsze działamy na korzyść widzów - przekazała nam Karolina Baranowska z działu PR ''M jak miłość''.

Wygląda na to, że Barbara Kurdej-Szatan nie planuje powrotu do Telewizji Polskiej, ale nie oznacza to, że widzowie nie będą mogli oglądać aktorki na szklanym ekranie. Gwiazda wystąpi bowiem w 20. jubileuszowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" - premierowe odcinki Polsat wyemituje już niebawem, bo wiosną tego roku.

Oprócz byłej gwiazdy TVP w formacie zobaczymy też m.in. Katarzynę Skrzynecką, Aleksandrę Szwed, czy znanego z "M jak miłość" Kacpra Kuszewskiego.

Na fali zmian w "Pytaniu na śniadanie" w sieci pojawiły się też doniesienia o tym, że Barbara Kurdej-Szatan ma dołączyć do grona prowadzących śniadaniówkę TVP. Jak jednak przekazał "Super Express", ta propozycja nie byłaby korzystna dla gwiazdy przede wszystkim w kontekście czasu pracy.

Basia bardzo dużo pracuje jako aktorka. Grając wieczorami w teatrze, nie miałaby czasu na prowadzenie kilkugodzinnego, porannego programu. Co innego, gdyby miała prowadzić znów wieczorne, rozrywkowe show. Myślę, że na to byłaby otwarta. W takich formatach czuje się jak ryba w wodzie - podał ''Super Express''.

Żałujecie, że nie zobaczycie Barbary Kurdej-Szatan w "M jak miłość" ani wśród prowadzących "Pytania na śniadanie"?

