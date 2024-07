Julia Wieniawa od kilku lat gra w serialu "Rodzinka.pl", gdzie wciela się w rolę Pauliny, dziewczyny Kuby (Adam Zdrójkowski). Młodzi aktorzy bardzo często wrzucają wspólne zdjęcia z planu serialowego, na których widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. Czy chłopak, Julii Wieniawy, Antek Królikowski nie jest zazdrosny o Adama? W końcu Julka i Antek od niedawna są razem, a kolega z serialu w wywiadach często zachwyca się Julką, a dodatkowo na planie często mają razem sceny pełne czułości. Spytaliśmy Adama Zdrójkowskiego o pracę z Julią Wieniawą oraz o to, czy dają Antkowi powody do zazdrości. Co odpowiedział? Zobacz wideo!

Reklama

ZOBACZ: Znany wokalista wziął ślub. Zobaczcie jego piękną żonę! Wśród gości - Adam Zdrójkowski! ZDJĘCIA

Adam Zdrójkowski i Julia Wieniawa na planie Rodzinka.pl

Zobacz także

Instgaram

Reklama

Czy Antek jest zazdrosny o Julię?