"Rodzinka.pl" niespodziewanie zniknęła z anteny TVP na początku 2020 roku. Ta informacja mocno zasmuciła fanów serialu, którzy nieustannie apelowali, aby produkcja była jednak kontynuowana. Wszystko wskazuje na to, że prośby fanów produkcji w końcu zostały wysłuchane, bo jakiś czas temu media obiegła informacja, że "Rodzinka.pl" wraca! Co więcej, według medialnych doniesień większość aktorów wyraziła chęć powrotu na plan serialu, a w tym gronie jest również Emilia Dankwa, która zaczynała przygodę na planie tej produkcji jako sześciolatka. Dziś to już dorosła kobieta, która w rozmowie z nami opowiedziała o emocjach, jakie towarzyszą jej z powrotem "Rodzinki.pl".

Emilia Dankwa o powrocie "Rodzinki.pl"

Zdjęcia do nowego sezonu "Rodzinki.pl" mają ruszyć już w styczniu. W pełnej gotowości na powrót do pracy przy tej hitowej produkcji jest już Emilia Dankwa. Młoda gwiazda nie ukrywa, że jest bardzo podekscytowana tym, że już niedługo wróci na plan "Rodzinki.pl". W rozmowie z naszym reporterem dodała również, że od momentu, gdy zaczynała swoją przygodę z tym serialem, zmieniło się dla niej naprawdę wszystko.

Jestem bardzo podekscytowana. (...) Zmieniło się naprawdę wszystko. Ja zaczynałam grać w tym serialu, jak miałam sześć, siedem lat, a teraz mam dziewiętnaście. Wszystko - moje podejście do tego wszystkiego. Wiem, że jak wrócę na plan, to też na pewno będę wstawiała więcej jakiegoś tam backstage'u i tak dalej, bo wtedy dopiero i ten Instagram powoli się robił popularny, plus ja byłam dużo młodsza, więc teraz wszystko będzie inaczej wyglądało - zaczęła Emilia Dankwa

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam młoda gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

