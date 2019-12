Przepis na zupę grzybową Magdy Gessler - idealna dla wszystkich, którzy nie przepadają za barszczem!

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Już za kilka dni siądziemy z najbliższymi przy wigilijnym stole i będziemy częstować się świątecznymi daniami. Już teraz warto zastanowić się, co powinno znaleźć się na stole, tak aby nikt z uroczystości nie wyszedł głodny. Zamiast barszczu z uszkami, Magda Gessler proponuje zupę grzybową. Zobaczcie, jak przygotować w domu danie od restauratorki.

Zupa grzybowa Magdy Gessler

W internecie można znaleźć mnóstwo przepisów na zupy grzybowe, jak i po stare i sprawdzone można sięgnąć do książek kucharskich. Niezależnie od tego, z której receptury skorzystamy, najważniejsze, aby smakowało nam i naszym bliskim. O gustach się nie dyskutuje, jednak podobno wyśmienitą zupę grzybową można przyrządzić z przepisu Magdy Gessler.

Jak należy ją zrobić?

Zupa grzybowa Magdy Gessler składniki:

1. 20 dag grzybów suszonych

2. 1 rosołowa porcja warzyw (1 seler, 2 pory, 3 marchewki, ¼ kapusty, 1 pietruszka)

3. 1 duża cebula

4. 2 łyżki masła

5. 1½ l wywaru mięsnego (najlepiej wołowego)

6. pieprz

7. 20 dag sera korycińskiego z czarnuszką

8. ½ pęczka świeżego koperku (do posypania)

9. grzanki (opcjonalnie)

Magda Gessler proponuje, by suszone grzyby zamoczyć na noc w niewielkiej ilości wody. Następnego dnia rano wyjąć je z wody (ale nie wylewać jej) i pokroić w paseczki. Dalej należy obrać warzywa i zetrzeć na tarce. Pora pokroić w paseczki. Cebula, zanim trafi do garnka, powinna zostać pokrojona i zeszklona na maśle, po czym wszystkie warzywa oraz grzyby należy przełożyć do garnka. Całość należy dwa razy zamieszać i zalać gorącym wywarem, pamiętając aby dodać wodę z moczenia grzybów. Zupę należy gotować przez około 45 minut na małym ogniu do momentu, aż warzywa zmiękną. Doprawić pieprzem, a potem dodać ser koryciński pokrojony w kostkę. Zupę można posypać koperkiem. Podawać z grzankami lub bez.

Przepis pochodzi od Magdy Gessler. Więcej przepisów restauratorki znajdziecie w książce "Smaczna Polska”.