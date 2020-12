Magda Gessler to nie tylko jedna z najpopularniejszych restauratorek w Polsce ale również niepodważalna gwiazda programów kulinarnych, która zyskała zarówno sympatię widzów, jak i smakoszy, chętnie odwiedzających jej lokale. Choć gwiazda nie raz potrafiła zaskoczyć cenami, które niejednych mogły zwalić z nóg, tym razem zupę w jej ukochanej restauracji, pod jednym warunkiem, będziemy mogli kupić za złotówkę!

Magda Gessler w warszawskiej restauracji „U Fukiera”, która jest jej oczkiem w głowie, postanowiła na swój własny sposób wspomóc potrzebujących. Gwiazda za pomocą mediów społecznościowych właśnie poinformowała o specjalnej akcji.

Od poniedziałku do piątku zajrzyjcie do magicznego okienka "U Fukiera" na Rynku Starego Miasta... Czeka na was gorąca i smakowita zupa, jedyna złotówka, tyle ciepła i miłości