Feromony męskie to substancje chemiczne, które dla kobiet stanowią informację o tym, czy dany mężczyzna będzie dla nich odpowiednim partnerem. Wielu panów stosuje je, żeby podbić serce wybranej kobiety, ale także... swojego szefa, podwładnych i klientów biznesowych.

Czym są feromony?

Feromony to substancje chemiczne, obecne w pocie, ślinie, moczu i innych wydzielinach ciała. W naturalnym stężeniu nie mają one zapachu, mimo to są wyczuwane przez ludzki węch. Za odbiór tych komunikatów odpowiada narząd Jacobsona, znajdujący się u podstawy przegrody nosowej. Odebrane za jego pomocą komunikaty przekazywane są do podwzgórza, części mózgu odpowiedzialnej za emocje i czynności seksualne, gdzie zostają odpowiednio zinterpretowane.

Jak działają męskie feromony?

Wydzielane przez mężczyzn feromony stanowią dla kobiet informację między innymi o tym, czy dany mężczyzna jest dobrym kandydatem na partnera seksualnego. Feromony wywołują różne reakcje emocjonalne u osób, które je wyczuwają. Działają więc nie tylko na kobiety, ale też na mężczyzn, czyniąc ich np. bardziej ugodowymi i skłonnymi do podporządkowania się. Dlatego syntetyczne feromony są często reklamowane jako środek, dzięki któremu można zyskać także w relacjach biznesowych. Entuzjaści feromonów twierdzą, że zyskali dzięki nim większy szacunek u podwładnych, przełożeni i klienci bardziej im ufają, a koleżanki z pracy same proponują wyjście do klubu. Czym właściwie są te magiczne substancje?

Męskie feromony, czyli 4 razy „A”

Istnieją cztery podstawowe substancje chemiczne uznawane za męskie feromony. Oto one:

Androstenol

Tworzy aurę młodości i zdrowia, sprawia, że osoba, która nim pachnie, wydaje się bardziej przystępna, ciepła i przyjazna. Z tego względu androstenol nazywany jest „lodołamaczem”.

Androstenon

Badania naukowe dowiodły, że androstenon, pochodna testosteronu, sprawia, że osoby, które go wyczuwają, stają się bardziej zrelaksowane. Osoba, która go wydziela jest postrzegana jako bardziej zdecydowana i dominująca. Androstenon inaczej działa na kobiety podczas dni płodnych, a inaczej w innych fazach cyklu. W fazie owulacji kobiety odbierają wyczuwany androstenon jako przyjemniejszy i bardziej pociągający.

Androsteron

Jest to hormon płciowy, który odpowiada za rozwój męskich cech płciowych: gruczołów rozrodczych i owłosienia oraz za mutację głosu. Jako feromon sprawia, że inni mężczyźni są skłonni uznawać tego, kto nim pachnie, za odpowiedzialnego, kompetentnego i godnego zaufania. Kobiety natomiast czują się przy takim mężczyźnie bezpieczniej.

Androstadeion

Ta substancja zwiększa gotowość do odbierania sygnałów emocjonalnych. Ludzie czują się bardziej spokojni przy osobie, która wydziela androstadeion. Andriostadeion zwiększa ponadto pobudzenie seksualne u kobiet.

Perfumy z feromonami

Na rynku dostępne są perfumy, które mają w składzie syntetycznie uzyskane feromony. Różnią się one proporcjami poszczególnych feromonów. Ceny perfum zależą od stężenia feromonów i pojemności flakonika. Koszt 100 ml to ok. 120 złotych.