Zioła pobudzające w naturalny sposób wpływają na wydolność organizmu, poprawiają koncentrację oraz wytrzymałość. Jednocześnie dostarczają wielu ważnych składników mineralnych, witamin oraz chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Zioła pobudzające – yerba mate, catauba i guarana z Ameryki Południowej

Coraz bardziej popularna u nas Yerba Mate (liście ostrokrzewu paragwajskiego) posiada ogromne właściwości pobudzające. Dzięki zawartości składników takich jak kofeina, żelazo, magnez i potas działa mniej gwałtownie niż kawa, ale efekt utrzymuje się znacznie dłużej. Yerbę można sączyć cały dzień zalewając te same liście ciepłą (ważne aby nie była zagotowana) lub zimną wodą. Jest to napój specyficzny w smaku dlatego niektórzy potrzebują czasu, aby do niego przywyknąć. Oprócz ogólnego orzeźwienia organizmu poprawia również pamięć i koncentrację zwiększając ciśnienie krwi. Dzięki temu mózg jest lepiej dotleniony, a przez to wydajniejszy.

Napary z kory brazylijskiego drzewa Catuaba oraz liści Damiana działają podobnie, ponadto uważane są za afrodyzjaki. Guarana to roślina zawierająca trzy razy więcej kofeiny niż kawa. Działa silniej, dłużej i jest zdrowsza ponieważ nie obciąża serca ani żołądka. Dostępna jest w formie gotowych preparatów i suplementów diety.

Zioła pobudzające – imbir, żeń-szeń, miłorząb japoński oraz herbaty Sen-Cha

Korzeń żeń-szenia przede wszystkim zwiększa odporność na stres oraz poprawia koncentrację. Wpływa wzmacniająco na cały organizm. Zielona herbata sen-cha oraz biała Pai Mu Tan orzeźwiają i poprawiają krążenie krwi. Miłorząb japoński uszczelnia ściany naczyń krwionośnych przez co lepiej krąży w nich krew, a serce i mózg pracują sprawniej. Niweluje uczucie zimna oraz drętwienia kończyn. Dzięki pobudzeniu mikrokrążenia w gałce ocznej miłorząb poprawia również wzrok. Imbir ze względu na ostry smak dodaje energii, podnosi witalność, jednocześnie działając przeciwwymiotnie. Jest doskonałym dodatkiem do herbat oraz potraw.

Naturalne napoje energetyczne przygotowywane w formie naparów ziołowych powinny być stosowane z umiarem. Ze względu na silne działanie pobudzające, spożywane w nadmiarze mogą powodować nieprzyjemne dolegliwości, takie jak kołatanie serca, drgawki a nawet wymioty czy biegunki.