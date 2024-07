Uprawa imbiru wymaga częstego podlewania i nawożenia kłączy. Imbir uprawiamy w doniczce i ustawiamy w oświetlonym miejscu, latem imbir można wynieść na balkon lub do ogrodu.

Imbir to roślina pochodząca z wysp na Oceanie Spokojnym. Niemal niemożliwe jest spotkanie jej dziko rosnącej w naturalnym środowisku. Najwięcej upraw imbiru znajduje się w krajach o ciepłym klimacie, np. Indiach, Japonii, Brazylii i Afryce.

Uprawa imbiru

Imbir to bylina, która z wyglądu przypomina trzcinę. Rozmnaża się z kawałków świeżych kłączy. Kłącza rozrastają się i wypuszczają długie, osiągające nawet metr wysokości łodygi. Łodygi imbiru pokryte są ciemnozielonymi lancowatymi liśćmi. Świeże kłącza imbiru są jędrne i zdrowe. Nie powinny mieć śladów butwienia ani gnicia. Aby zasadzić imbir duże kawałki kłączy dzielimy na mniejsze i pozostawiamy na kilka godzin do wyschnięcia (wilgotne kłącza mogą zacząć gnić w ziemi). Imbir sadzimy w doniczce. Powinna być szeroka i płytka, ponieważ kłącza imbiru rozrastają się na boki. Najlepszy czas na uprawę imbiru to wczesna wiosna. Imbir szybko puszcza wtedy pędy, a czasem nawet kwitnie.

Podłoże do uprawy imbiru

Doniczka, w której mamy umieścić kłącze powinna być wypełniona próchniczno-gliniastą ziemią (np. torf wymieszany z gliną w proporcji 2:1). Kłącze trzeba ułożyć poziomo i przysypać około dwoma centymetrami ziemi. Całość podlewamy. Doniczkę przykrywamy przezroczystą folią. Kłącze imbiru powinno wypuścić pierwsze pędy po 4-6 tygodniach w temperaturze 20-25°C. W chwili, gdy zauważymy pierwsze pędy, należy usunąć folię z doniczki.

Miejsce uprawy imbiru

Doniczkę z zasadzonym imbirem trzeba ustawić w dobrze oświetlonym miejscu (np. na parapecie okna). Latem można wynieść ją na balkon lub do ogrodu.

Podlewanie imbiru

Podłoże doniczki powinno być stale wilgotne, szczególnie wiosną i latem. Roślina powinna być często zraszana (ziemia i liście), a w upalne dni szczególnie obficie podlewana. Zapotrzebowanie imbiru na wodę zmniejsza się w sierpniu, kiedy roślina przestaje rosnąć. W połowie września, gdy kłącze zaczyna dojrzewać, przestajemy podlewać roślinę.

Nawożenie imbiru

Imbir nawozimy tylko w okresie wzrostu (do końca sierpnia). Należy to robić raz na dwa tygodnie. W zależności od przeznaczenia imbiru do nawożenia wybieramy nawozy mineralne lub pałeczki nawozowe – gdy imbir służy celom ozdobnym lub stosujemy nawozy organiczne – gdy imbir jest przeznaczony do celów spożywczych.

Przechowywanie kłączy imbiru

Ciemnozielone, błyszczące liście imbiru stają się żółte jesienią. Jest to sygnał, że kłącza imbiru są dojrzałe i można je wykopać. Kłącza oczyszczamy i pozostawiamy do wysuszenia. Utrzymujemy w je temperaturze pokojowej w suchym i oświetlonym miejscu. Aby kontynuować uprawę imbiru trzeba odczekać, by żółte liście uschły. Następnie przenosimy doniczkę do pomieszczenia o temperaturze 8-10°C. Zostawiamy roślinę przez zimę i dopiero na wiosnę, gdy wypuszcza nowe pędy, przesadzamy ją do świeżej ziemi i wznawiamy pielęgnację.