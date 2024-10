Antek Królikowski i Izabela Banaś są parą od dwóch lat. Aktor wcześniej związany był z aktorką Joanną Opozdą, z którą doczekał się syna Vincenta. Jedna związek ten nie przetrwał próby czasu. Pomimo tego, że rodzice chłopca nie są razem nadal łączy ich przysięga małżeńska, gdyż nie doszło jeszcze do rozwodu. Pierwsza rozprawa rozwodowa miała miejsce w lutym br., a kolejna odbędzie się również w lutym przyszłego roku.

Antek Królikowski ponownie został ojcem! Aktor i jego partnerka Izabela Banaś przywitali na świecie córkę 1 października 2024 roku o czwartej nad ranem. Dziewczynka otrzymała imię Jadwiga. Dumny ojciec szybko podzielił się tą radosną nowiną, wysyłając bliskim zdjęcia, na których trzyma swoją nowo narodzoną córkę w ramionach. Para stara się prowadzić życie z dala od medialnego zgiełku, osiedlając się we Wrocławiu, gdzie chcą stworzyć spokojne i stabilne środowisko do wychowywania dziecka​.

Para dosyć późno poinformowała o tym, że spodziewa się dziecka. Jednak fani zauważyli na jedynym ze zdjęć aktora, że brzuszek jego ukochanej jest wyraźnie zaokrąglony. Aktor zapowiadał, że jeśli urodzić się synek miałby na imię po dziadku (ojcu Antka). Jednak już przed porodem wiedział, że na świat przyjdzie dziewczynka, która jest siostrą przyrodnią syna Antka - Vincentego.

Od dawna wiedzieliśmy, że to będzie dziewczynka. Od początku byliśmy zgodni co do imienia, tak się składa, że nasze babcie mają tak samo na imię i obie się bardzo ucieszyły

- zdradził Antoni Królikowski w rozmowie z ''Super Expressem''.