Producenci twierdzą, że zielona kawa jest doskonałym środkiem odchudzającym. Badania jednak nie są tak jednoznaczne i sugerują, że w dużej mierze za utratą wagi może stać efekt placebo.

Kwas chlorogenowy w zielonej kawie

Zielona kawa uważana jest za bardzo dobry sposób na szybkie odchudzanie, szczególnie ze względu na zawartość kwasu chlorogenowego. Wchodząc w reakcje z kofeiną, sprawia, że organizm przyswaja mniej glukozy i odkłada mniej tłuszczu. Ten naturalny przeciwutleniacz hamuje skoki glukozy po posiłku, mogące przyczyniać się do powstania otyłości i cukrzycy. Oprócz wpływu na wchłanianie cukrów w przewodzie pokarmowym, obniża także cholesterol, zwiększa tempo przemiany materii i wpływa pozytywnie na pracę mózgu. Dodatkowo przeciwdziała rozwojowi komórek rakowych. Warto pamiętać jednak, że źródłem kwasu chlorogenowego jest nie tylko zielona kawa, ale także yerba mate, głóg, karczochy i pokrzywa.

Ile kosztuje zielona kawa?

Cena zależy od wielu czynników – producenta, jakości ekstraktu, pomocniczych substancji, reklam. Kapsułki z zieloną kawą, wystarczające na miesiąc stosowania, można kupić już za 8 złotych, choć większość preparatów to koszt 30-50 złotych. Sama zielona kawa do picia to koszt od 10 do 40 złotych za 250 g. W małych sklepikach można je znaleźć już za 3 złote, ale zdarzają się także mieszanki zielonych kaw powyżej 150 złotych.

Czy zielona kawa naprawdę działa?

Najbardziej znane jest badanie, które przeprowadził na 100 wolontariuszkach dr Mehmet Oz. Połowa kobiet przyjmowała koncentrat zielonej kawy, natomiast druga połowa – placebo, przy czym panie z obu grup nie zmieniały diety ani nie intensyfikowały ćwiczeń. Jak się okazało, w ciągu dwóch tygodni kobiety, które przyjmowały ekstrakt z zielonej kawy traciły kilogram w porównaniu do grupy kontrolnej. Pokazuje to, że zielona kawa może mieć pewien wpływ na redukcję wagi, ale z pewnością jej spożywanie bez zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej nie przyniesie spektakularnych efektów. Warto także pamiętać, że przyjmowane przez wolontariuszki ekstrakty z kawy były profesjonalnymi suplementami o wysokiej zawartości kwasu chlorogenowego, podczas gdy na rynku dostępne są przeróżne produkty bazujące na zielonej kawie, między którymi są różnice w składzie. Suplementy zawsze należy traktować jedynie jako wspomagający suplement diety, a nie magiczny środek. Kolejny argument, podważający wiarygodność wyników badań, wskazuje dr Yoni Freedhoff z Ottawskiego Instytutu Medycznego. Zwraca ona uwagę na fakt, iż zmiany w wadze powstały w pierwszej fazie działania produktu, kiedy organizm reaguje nie ze względu na aktywne substancje (okres na reakcję jest zbyt krótki), a zmiany to jedynie efekt placebo. Tak też tłumaczy spadek wagi u wolontariuszek doktora Oza.

Przeciwwskazania do stosowania zielonej kawy i jej skutki uboczne

Kto nie powinien pić zielonej kawy? Z pewnością osoby, które cierpią na cukrzycę (kwas chlorogenowy wpływa na metabolizm cukru), mają problemy z sercem i nadciśnieniem (tak jak i czarna, zielona kawa zawiera kofeinę). Przeciwwskazaniami jest także okres ciąży i karmienia piersią. Poza tym nie wykazano, by zielona kawa miała jakiekolwiek skutki uboczne. Czy więc warto ją pić? Z pewnością nie zaszkodzi, ale prędzej należy szukać w niej walorów smakowych i źródła antyoksydantów, niż metody-cud na nadprogramowe kilogramy.

