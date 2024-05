Anja Rubik i Aleksandra Żebrowska nieraz były ze sobą mylone, aż pojawiły się pytania o to, czy obie panie są ze sobą spokrewnione. Modelka i influencerka zabrały głos w tej sprawie i potwierdziły, że widzą pewne podobieństwa. Czy łączą je jednak więzi krwi? Sprawdźcie!

Czy Anja Rubik i Aleksandra Żebrowska są spokrewnione?

Trzeba przyznać, że nasza polska supermodelka Anja Rubik ma naprawdę nietuzinkową urodę. Modelka współpracowała z największymi domami mody na całym świecie takimi jak Saint Laurent, Chanel czy Gucci. Twarz polskiej gwiazdy była również na okładce największych magazynów modowych takich jak Harper's Bazaar, Vogue czy Elle. Okazuje się bowiem, że słynna gwiazda ma również swoją sobowtórkę, która wygląda, jak jej siostra. Aleksandra Żebrowska to znana influencerka i żona aktora Michała Żebrowskiego, która łudząco ją przypomina. Obie panie mają podobne rysy twarzy, duże oczy i piękne blond włosy. Już nieraz media rozpisywały się, że Anja Rubik i żona Michała Żebrowskiego wyglądają, jak siostry, a jak jest naprawdę?

East News

Okazuje się, że obie panie dobrze się znają. Anja Rubik nawet chętnie odniosła się do podobieństwa do Aleksandry Żebrowskiej po tym, jak obie pozowały do zdjęcia na jednym wydarzeniu.

Czy jesteśmy podobne? Tak jak rozmawiałyśmy, to ja nie widziałam bezpośredniego podobieństwa, ale na tym zdjęciu z Michałem to faktycznie wyglądamy jak siostry. Jesteśmy blondynkami, mamy podobną budowę twarzy, jesteśmy w podobnym wieku. To bardzo miła dziewczyna — powiedziała Anja Rubik w rozmowie z ''TVN''.

VIPHOTO/East News

Aleksandra Żebrowska również wypowiedziała się na temat tego, że obie są do siebie porównywane. Influencerka nie ma nic przeciwko i wręcz przeciwnie jest to dla niej komplement, ale dodała, że nigdy by nie mogła wykonywać zawodu modelki, bo jest to trudny zawód.

To jest ogromny komplement, jeśli ktoś mówi, że jestem podoba do Anji Rubik, bo to jest przepiękna dziewczyna. Natomiast chyba tylko wzrostem jestem do niej podobna. Ja się do tego nie nadaję. To trzeba umieć robić — powiedziała Aleksandra Żebrowska w 2015 roku dla ''Party''.

Anja Rubik i Aleksandra Żebrowska nie są ze sobą spokrewnione, choć nie dziwi nas, że wiele osób sądzi inaczej.

