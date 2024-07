Wprowadzenie zdrowego trybu życia powinno być procesem, a nie rewolucją. Sprawdzi się tu świetnie metoda małych kroków i systematyczne małe zmiany.

Przy wprowadzaniu zdrowego trybu życia, zwłaszcza jeśli do zmiany jest wiele niekorzystnych nawyków, dobrze jest dokonywać zmian powoli i systematycznie. Drastyczne pozbycie się wszystkich złych nawyków może skutkować równie szybkim powrotem do niezdrowych przyzwyczajeń.

Wprowadzenie racjonalnego sposobu odżywiania

Przy wprowadzaniu zdrowego trybu życia zmiana nawyków żywieniowych będzie odgrywała ważną rolę. Tutaj również obowiązuje zasada małych kroków – nie zmieniaj wszystkiego jednocześnie, bo będzie to bardzo duże obciążenie dla ciebie i twojego organizmu. Przyzwyczaj organizm do regularnych posiłków, w ciągu dnia jedz od pięciu do sześciu razy, średnio co trzy godziny. Zacznij czytać etykiety – wybieraj produkty najmniej przetworzone. Zadbaj, aby w jadłospisie znalazły się wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Jeśli uwielbiasz słodycze albo nie wyobrażasz sobie życia bez fast foodów – nie rezygnuj z nich całkowicie, wprowadź po prostu zasadę, że jesz je tylko jeden raz w tygodniu. Częściej sięgaj po wodę – jeśli nie lubisz pić samej wody, dodaj do niej plasterek cytryny albo inny świeży owoc. Zacznij jeść świadomie – delektuj się jedzeniem i skupiaj na każdym kęsie, a może okazać się, że rzeczy, po które często sięgałeś, a które nie są dla ciebie dobre, wcale nie smakują ci tak bardzo.

Wprowadzenie systematycznej aktywności fizycznej

Podczas aktywności fizycznej organizm nie tylko zyskuje lepszą kondycję i sprawniejsze ciało. Wytwarzane są również endorfiny, które nazywane są hormonami szczęścia, więc aktywność poprawi zarówno kondycję, jak i samopoczucie. Jeśli do tej pory jedyną aktywnością było wejście po schodach, nie zaczynaj od intensywnego treningu. Powoli i delikatnie wdrażaj się w nawyk częstszego ruszania się. Znajdź taką aktywność, która przyniesie ci przyjemność – może to być na początku codzienny dłuższy spacer, jazda na rowerze, pływanie czy taniec – sprawdź, co lubisz i po prostu rób to częściej. Z czasem jak zaczniesz czerpać przyjemność z ruchu, możesz wdrażać nowe pomysły na swoją aktywność.

Wprowadzanie nawyku dbania o swój komfort psychiczny

Nie tylko ciało, ale i umysł wymaga pielęgnacji. Dbaj o to, aby znaleźć czas na dobry relaks – oddychaj świadomie, naucz się czerpać przyjemność z codziennych drobiazgów, słuchaj ulubionej muzyki, poczytaj w wygodnym otoczeniu ciekawą książkę, zacznij medytować, rób to, co lubisz robić i ciesz się czasem dla siebie. Dbaj o to, by być dla siebie łagodnym – nie katuj się dietą ani ćwiczeniami, zdrowy tryb życia ma stać się przyjemnością, a nie męczarnią. Jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem, nie obwiniaj się tylko kontynuuj wdrażanie zdrowych nawyków. Dbaj o relacje – to jeden z najważniejszych elementów zapewnienia sobie zdrowia (nie tylko psychicznego, ale i fizycznego). Spędzaj czas z bliskimi i ludźmi, których lubisz. A przede wszystkim pracuj nad tym, aby polubić i zaakceptować siebie, ze swoimi wszystkimi mocnymi stronami i słabościami.

Z każdym kolejnym nowym nawykiem istnieje szansa, że organizm sam coraz częściej będzie wyrażał potrzebę zdrowego trybu życia i z czasem nowe przyzwyczajenia staną się codziennością.

