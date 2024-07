Zatrucie lekami może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Przekroczenie dozwolonej dobowej dawki środków przeciwbólowych lub nasercowych objawia się dolegliwościami ze strony układów: pokarmowego, nerwowego i krwionośnego.

Specjaliści biją na alarm: Polacy są w czołówce narodów nadużywających leków, zwłaszcza tych bez recepty.

Przedawkowanie leków przeciwbólowych

Najpopularniejsze środki przeciwbólowe to paracetamol, ibuprofen i aspiryna. Najczęściej stosowany jest paracetamol – składnik wielu leków na infekcje wirusowe. Łatwo go przedawkować zwłaszcza lecząc przeziębienie farmaceutykami kupionymi w aptece bez recepty. Jednoczesne przyjmowanie tabletek i preparatów z saszetki sprawia, że bezpieczna ilość paracetamolu w organizmie zostaje przekroczona. Dopuszczalna dzienna dawka paracetamolu (dla osoby dorosłej) to 4 g.

Objawy lekkiego zatrucia lekami przeciwbólowymi:

Objawy ostrego zatrucia lekami przeciwbólowymi:

nudności i wymioty,

uczucie parcia w nadbrzuszu,

ból z prawej strony brzucha,

skaza krwotoczna,

żółtaczka.

Przedawkowanie leków nasercowych

Drugą grupą leków, którymi Polakom najczęściej zdarza się zatruć są leki nasercowe. Farmaceutykami stosowanymi przy zaburzeniach rytmu serca, nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca są β-blokery (np. propranolol, metaprolol i bisoprolol) i blokery kanału wapniowego (np. werapamil, amlodypina i nifedypina). Zatrucie nimi rzadko prowadzi do śmierci, ale może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Dopuszczalna dzienna dawka propranololu (dla osoby dorosłej) to 240–640 mg (zależnie od rodzaju zaburzenia).

Objawy lekkiego zatrucia lekami nasercowymi:

bradykardia,

spadek ciśnienia krwi,

zawroty głowy i omdlenia.

Objawy silnego zatrucia lekami nasercowymi:

zaburzenia świadomości,

zaburzenia oddychania,

drgawki.