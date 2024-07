Gdy często odczuwa się potrzebę wizyty w toalecie, a parcie na mocz pojawia się nagle i towarzyszy mu ból, oznacza to zapalenie cewki moczowej i pęcherza. Moczu oddaje się niewiele i jest to bardzo nieprzyjemne.

Gorączka, ból podbrzusza i parcie na pęcherz w zapaleniu cewki moczowej i pęcherza

Zapalenie cewki moczowej i pęcherza objawia się bólem podbrzusza, nagłym parciem na pęcherz i oddawaniem niewielkiej ilości moczu. Podczas oddawania moczu odczuwane są ból, pieczenie i szczypanie. Stany zapalne wywołują bakterie, które przez cewkę moczową dostają się do pęcherza i wywołują wymienione symptomy. Kolor moczu w stanach zapalnych cewki i pęcherza zazwyczaj pozostaje niezmieniony, rzadko może być jednak zabarwiony krwią.

Czasem podczas choroby nieznacznie wzrasta temperatura ciała, do około 37-38 stopni Celsjusza. Gdy gorączka jest większa i sięga nawet 40 stopni Celsjusza, może to oznaczać, że stan zapalny dotknął także nerek. Różnicą między zapaleniem cewki i pęcherza a zapaleniem nerek jest również to, że w tej drugiej chorobie występuje oprócz gorączki ból pleców w odcinku lędźwiowym.

Badanie moczu w zapaleniu cewki moczowej i pęcherza

Objawem zapalenia cewki moczowej i pęcherza jest też obecność w moczu dużej ilości białka, a także podwyższona liczba limfocytów przy mniejszej ilości erytrocytów. W badaniach laboratoryjnych moczu osoby chorej widoczne są też bakterie i złuszczone komórki nabłonka. Czasem bakterie w układzie moczowym nie powodują żadnych dolegliwości, a o ich obecności osoba zarażona dowiaduje się dopiero z badania moczu.

