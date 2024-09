Zofia Zborowska podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów, którzy martwią się o jej samopoczucie po stracie ukochanego pieska. Aktorka w ostatnich dniach przeżywała bardzo trudne chwile i wyraźnie ograniczyła aktywność na swoim profilu na Instagramie. Teraz wróciła do fanów i zdradziła, jak się trzyma. Słowa Zofii Zborowskiej poruszają do łez.

Tydzień temu Zofia Zborowska poinformowała o bolesnej stracie. Okazało się wówczas, że odszedł jej ukochany piesek - jej czworonożna przyjaciółka Wiesia. Aktorka nie ukrywała smutku, ale również internauci opłakiwali Wiesię. Zofia Zborowska 13 lat temu adoptowała ją ze schroniska i stworzyła dla niej wspaniały dom. Fani Zofii Zborowskiej pokochali Wiesię, która często pokazywała się ze swoją panią w telewizji. Piesek miał również własny profil na Instagramie, który obserwuje ponad 126 tysięcy osób. Z pewnością wszyscy płakali razem z Zofią Zborowską gdy okazało się, że jej czworonożna przyjaciółka odeszła.

Byłaś absolutnie wyjątkowa. Nie wiem ile dokładnie lat przeżyłaś…13?14? Ale to były wspaniałe lata przepełnione ogromem radości, zabawy i miłości. Dziękuję Ciputku, że mogłam Cię kochać i być Twoją psią Mamą tyle lat. Na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Kawałek mnie umarł dziś razem z Tobą

Teraz, zaledwie kilka dni od tych smutnych wydarzeń, Zofia Zborowska odpowiedziała na pytania fanów o swoje samopoczucie. Aktorka szczerze odpowiedziała, a jej słowa sprawiają, że trudno powstrzymać łzy.

Parę razy dziennie sobie popłakuję... Co chwilę znajduję coś jej albo po niej... Byłyśmy razem 13 lat... była niesamowicie wyjątkowa, ludzka i była pełnoprawnym członkiem rodziny. Bardzo wzrusza mnie to ile osób napisało o niej, pisało do nas, że płacze razem z nami, że nawet DDTVN zrobiło o niej reportaż

napisała Zofia Zborowska.