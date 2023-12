Była reporterka "Dzień dobry TVN" Anna Wendzikowska może pochwalić się barwną karierą w telewizji. Jednak prezenterka nie ma szczęścia w miłości i należy do gwiazd, które samotnie wychowują swoje dzieci. Niestety związki celebrytki nie przetrwały próby czasu. W czasie studiów poślubiła Christophera Combe'a. Po trzech latach jej małżeństwo z mężczyzną grecko-amerykańskiego pochodzenia się rozpadło. Później Anna Wendzikowska związała się z Patrykiem Ignaczakiem, z którym doczekała się córki Kornelii. Reporterka ostatecznie rozstała się z narzeczonym. Jej kolejny wybranek zniknął z jej życia zaraz po porodzie.

W przeszłości Anna Wendzikowska związała się z przedsiębiorcą Janem Bazylem. Dawna reporterka "Dzień dobry TVN" nie kryje żalu, gdy mówi o swoim byłym partnerze, z którym rozstała się w bolesnych okolicznościach. Ich relacja była bardzo skomplikowana. Mężczyzna odszedł od prezenterki trzy tygodnie po tym, jak na świat przyszła ich córka Antonina.

W podcaście serwisu naTemat "Światła, kamera, prawda" Anna Wendzikowska przyznała, że wciąż nie wie, dlaczego jej ówczesny partner wyprowadził się zaraz po narodzinach córki. Dodała, że o niewierności Jana Bazylego dowiedziała się dopiero po jakimś czasie.

W wywiadzie Anna Wendzikowska zdradziła, że nigdy nie usłyszała słów wyjaśnień od ojca swojej córki. Ujawniła, że Jan Bazyl potrafił się do niej nie odzywać przez kilka dni, a nawet tydzień. Próba konfrontacji skończyła się rozstaniem.

Powiedziałam: ''To tak nie może wygląda, że ty się nie odzywasz, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy jesteś na coś zły. Nie rozmawiasz''. On mi na to odpowiedział: ''No to się rozstańmy''. Spakował torbę i wyszedł'

— wyjaśniła Anna Wendzikowska.