Zofia Zborowska jest mamą Nadziejki i Jaśminy, jednak do rodziny należą również czworonożne "dzieci"- Wiesia i Krysia. Teraz Zofia Zborowska zasmuciła wszystkich i poinformowała, że jej ukochana przyjaciółka odeszła. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie i długi opis, a po takich słowach łzy same cisną się do oczu.

Zofia Zborowska pożegnała Wiesię

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona drugi raz zostali rodzicami w maju bieżącego roku. Na świecie pojawiła się mała Jaśminka, a jej rodzice oszaleli na jej punkcie do tego stopnia, że Andrzej "zapomniał" zarejestrować Jaśminkę w urzędzie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a świeżo upieczeni rodzice mogli cieszyć się swoją rodzinką. Szczęście w domu Zborowskiej nie trwało zbyt długo, ponieważ po czterech miesiącach od narodzin młodszej córki Zosia musiała zmierzyć się z osobistą tragedią.

Zofia Zborowska na swoim Instagramie dodała serię zdjęć swojego ukochanego pieska- Wieśki, która była z nią w niemalże każdym momencie życia. Niestety piesek umarł, a aktorka jest pogrążona w rozpaczy:

Wiesiutku….moja kochana Psia Córeczko... Nie umiem znaleźć słów, które opiszą w jak ogromnym cierpieniu pogrążyło się dzisiaj moje serce… Byłaś najwspanialszym pieskiem na świecie. Mądrość, dobroć i miłość jaka od Ciebie biła szokowała wszystkich, którzy Cię znali. Byłaś absolutnie wyjątkowa. Nie wiem ile dokładnie lat przeżyłaś…13?14? Ale to były wspaniałe lata przepełnione ogromem radości, zabawy i miłości.Dziękuję Ciputku, że mogłam Cię kochać i być Twoją psią Mamą tyle lat.Na zawsze zostaniesz w naszych sercach.Kawałek mnie umarł dziś razem z Tobą - napisała Zofia.

Fani Zofii oraz koledzy z branży od razu okazali swoje wsparcie w komentarzach:

Pamietam jak pięknie czekała na Ciebie Wiesława smrodliwa w garderobie aż wrócisz ze sceny… serce pęka

O nie! Okropnie mi przykro.. Przytulam

Zosiu bardzo współczuję. Przytulam i myślę o Was

Jeszcze się spotkacie. Takie straty nigdy nie są łatwe, współczuję bardzo - rozpisują się fani.

Nam również jest przykro, że Zofia musiała pożegnać swoją ukochaną Wiesię.

