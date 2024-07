Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to nie tylko świetni tancerze, ale również zgrane małżeństwo. Para pomimo tego, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" prezentuje się w duetach z innymi osobami, w życiu prywatnym tworzą niezły team. W życiu tych dwojga nie brak poczucia humoru i dystansu do siebie. Tancerze doczekali się córeczki, w której żyłach już od najmłodszych lat płynie taniec. Na profilach Hani i Jacka nie brak kadrów z małą Różą. Co dziś wydarzyło się u tej rodzinki?

Hanna Żudziewicz zauważyła brak obrączki na placu męża

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke w lutym 2024 roku wzięli ślub cywilny. Ceremonia był skromna i odbyła się w Warszawie jeszcze przed rozpoczęciem show "Taniec z Gwiazdami", które wygrał Jacek Jeschke w parze z aktorką Anita Sokołowską. Część dalsza ceremonii odbyła się już po finale show. Małżeństwo wybrało się do Włoch i to właśnie tam wzięli ślub kościelny oraz urządzili wesele.

Czy w życiu Hani i Jacka po zawarciu ślubu wiele się zmieniło? Tego nie wiadomo, ale pewne jest jedno, nadal są pełni optymizmu, a w ich relacji nie brakuje poczucia humoru. Możemy to zaobserwować m.in. na social mediach pary, która udostępniła już trzy krótkie filmiki "życia po ślubie". Są one naprawdę zabawne.

Dzisiaj za to Hanna Żudziewicz przebiła samą siebie. Co się okazuje Jacek Jeschke nie założył obrączki. Czujna żona, jak to żona szybko zauważyła błąd męża i postanowiła opublikować to na Instagramie.

Chyba czegoś zapomniałeś założyć @JacekJeschke - podpisała zdjęcie obrączki męża żona.

Jak myślicie, Jacek Jeschke będzie musiał wrócić do domu z bukietem kwiatów?

