Na pytanie: jak założyć firmę niewielu przedsiębiorców udzieli ci jasnej i precyzyjnej odpowiedzi. Droga do otworzenia własnej działalności wydaje się więc prawdziwym wyzwaniem. Obalamy ten mit! By zostać szefem, wystarczy kilka kroków.

Krok 1: Wybierz rodzaj podatku.

Od wyboru formy opodatkowania zależy, w jaki sposób będzie obliczany podatek dochodowy, jaki będzie stopień sformalizowania tych obliczeń, z jakich ulg i odliczeń będzie można korzystać i jaki rodzaj formularza rocznego trzeba będzie składać. W Polsce można wybrać cztery formy opodatkowania:

zasady ogólne,

podatek liniowy,

ryczałt od przychodów,

karta podatkowa.

Własna działalność gospodarcza - opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest jedynym, które można wybrać dla każdego typu przedsiębiorstwa. Skala podatkowa jest tu zależna od wysokości dochodu – poniżej 85 528 zł wynosi 18%, a powyżej tej kwoty – 32%. Ta forma opodatkowania pozwala na korzystanie ze wszystkich ulg. Przy podatku liniowym oprocentowanie jest stałe, niezależne od dochodu i wynosi 19%, ale nie można tu korzystać z niektórych ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala odliczać kosztów

Podobne ograniczenia ma ryczałt, ale jego dużą zaletą jest niskie oprocentowanie zależne od typu prowadzonej działalności oraz uproszczone formalności. Musisz także wiedzieć, że zarówno karta podatkowa, jak i ryczałt nie pozwalają na odliczanie kosztów uzyskania przychodu. W każdym z tych typów podatków ważne są inne czynniki – czasem to wysokość planowanego dochodu jest tym kluczowym (zasady ogólne), a czasem ważniejsza okazuje się liczba miejsc pracy (karta podatkowa). Przydać ci się zatem może porada doświadczonego księgowego, który podpowie ci, jaki podatek będzie najkorzystniejszy dla wybranego przez ciebie typu działalności. To jedna z najważniejszych decyzji, którą musisz podjąć w trakcie zakładania firmy – margines błędu jest ograniczony, bo formę opodatkowania można zmieniać tylko raz w roku.

Krok 2: Zarejestruj się w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularz CEIDG-1 jest pierwszym dokumentem, z którym się spotkasz podczas starań o założenie własnej firmy. Umożliwia on bezpłatną rejestrację w ogólnokrajowej bazie danych. Ułatwieniem jest fakt, że można go wypełnić elektronicznie. Wprowadzane przez ciebie dane będą dzięki temu automatycznie sprawdzane przez mechanizmy, czuwające nad poprawnością wpisywania informacji do formularza. Składając taki wniosek, zwracasz się jednocześnie z prośbą o wpis do krajowego rejestru urzędowego, zgłaszasz chęć otrzymania numeru NIP, wybierasz formę opodatkowania, a także informujesz ZUS o tym, że będziesz płatnikiem składek.

Krok 3: Pozyskaj potrzebne uprawnienia.

Od przedsiębiorców, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wymagane są różnego rodzaju uprawnienia. Jeśli zamierzasz świadczyć usługi turystyczne lub prowadzić prywatną praktykę lekarską, będziesz potrzebować licencji. O specjalną zgodę musisz się postarać także, jeśli planujesz wprowadzić w swoim sklepie sprzedaż napojów alkoholowych lub chcesz otworzyć firmę w strefie ekonomicznej. Wielu typów działalności gospodarczej dotyczy również obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dowiedz się więc, jakie uprawnienia będą obowiązywały ciebie i postaraj się o ich pozyskanie.

Krok 4: Wybierz się do firmy poligraficznej.

W banku czy w urzędzie skarbowym nie załatwisz niczego bez firmowej pieczątki. Już na starcie musisz więc postarać się o taką, na której znajdą się następujące informacje:

nazwa firmy,

adres siedziby,

numer telefonu,

REGON,

NIP.

Przy okazji warto też zamówić wizytówki – bez nich nie może się obyć nowoczesny przedsiębiorca.

Krok 5: Załóż rachunek firmowy w banku.

Jeśli założysz rachunek firmowy, zyskasz możliwość rozliczania się z podatku VAT. Po wizycie w banku pamiętaj o poinformowaniu o twoim nowym rachunku urzędu skarbowego (formularz ZAP-3)oraz ZUS-u (formularz ZBA).

Krok 6: Zarejestruj się w ZUS-ie.

Przed upływem dni od zarejestrowania działalności musisz jeszcze zgłosić się do ZUS-u, gdzie trzeba złożyć formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Krok 7: Zatrudnij pracowników.

Na tym etapie możesz już zatrudnić w swojej firmie pracowników. Pamiętaj jednak, że jeśli twoja działalność zakłada kontakt z żywnością, musisz się wcześniej zgłosić do sanepidu.