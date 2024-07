Najczęstsze zaburzenia hormonalne u kobiet to nieprawidłowy poziom androgenów i progesteronu, nadczynność lub niedoczynność tarczycy. Wahania hormonów nie dają jednoznacznych objawów, ale najczęstsze z nich to: problemy skórne, spadek wagi lub nagłe tycie, spadek libido i obniżony nastrój.

Zaburzenia hormonalne dotyczą głównie kobiet. Wywierają one wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Mogą także utrudniać zajście w ciążę.

Objawy zaburzeń hormonalnych: co powinno zwrócić twoją uwagę?

Zachwiana równowaga hormonalna może objawiać się na różne sposoby, ale najczęstszymi symptomami świadczącymi o nieprawidłowej pracy hormonów są:

tycie lub utrata wagi,

problemy skórne: suchość, przebarwienia, trądzik, wysypka,

obniżone samopoczucie i wahania nastroju,

wypadanie włosów,

spadek libido,

problemy ze wzrokiem,

brak miesiączki lub obfite krwawienia,

bóle w dolnej części brzucha,

krwawienia mimo braku miesiączki.

Jeśli te objawy występują u ciebie, możesz cierpieć na zaburzenia hormonalne, takie jak nieprawidłowy poziom androgenów i progesteronu, niedoczynność lub nadczynność tarczycy.

Niedoczynność tarczycy może powodować przyrost wagi i wysuszenie skóry

Jedno z najczęstszych zaburzeń hormonalnych to niedoczynność tarczycy. Kiedy gruczoł tarczycy wytwarza zbyt małe ilości tyroksyny i trójjodotyroniny, zostaje zaburzony metabolizm. Prowadzi to w pierwszej kolejności do przyrostu masy ciała. Twoją uwagę powinna także zwrócić sucha skóra, zwłaszcza na łokciach i kolanach.

Nadczynność tarczycy skutkuje spadkiem wagi i nadmierną potliwością

Przeciwieństwem niedoczynności tarczycy jest jej nadczynność. Nadmierne wytwarzanie hormonów przez ten gruczoł przyspiesza metabolizm i spalanie kalorii. Cierpiąc na nadczynność tarczycy możesz odczuwać ciągły głód, a mimo to chudnąć. Inne objawy nadczynności tarczycy to nadmierna potliwość, nerwowość, kołatanie serca i duszności.

Niedobór progesteronu zaburza miesiączkowanie

Progesteron to hormon, który reguluje cykl miesiączkowy. Jest on też niezbędny do wystąpienia owulacji. Niedobór progesteronu sprawia, że miesiączki stają się nieregularne. Krwawienia mogą być z kolei bardzo obfite i bolesne.

Androgeny: niedobór zmniejsza libido, nadmiar zwiększa owłosienie

Androgeny to grupa męskich hormonów, które w niewielkich ilościach występują także u kobiet. Niedobór androgenów może spowodować spadek libido i obniżenie samopoczucia. Z kolei nadmiar tych hormonów skutkuje uwidocznieniem się u kobiet cech męskich: nadmiernym owłosieniem na twarzy, w okolicy brzucha i piersi oraz obniżonym głosem. Często pojawia się także trądzik na twarzy i plecach.