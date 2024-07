Przyczyny wypadania włosów mogą być różnorodne – od nadmiernego stresu, przez niewłaściwą dietę do poważnych problemów zdrowotnych. Właściwa diagnoza pozwoli ci wyeliminować przyczynę i zatrzymać wypadanie włosów.

Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Próbując je usystematyzować, można wskazać na 10 czynników, które mają największy wpływ na kondycję włosów:

1. Stres – organizm, który jest narażony przez dłuższy czas na stres czy przemęczenie, staje się osłabiony, a to skutkuje z kolei osłabieniem i wypadaniem włosów. Długotrwały lub bardzo silny stres może rozregulować nadnercza, które wzmagają produkcję androgenów, zaburzających funkcjonowanie cebulek włosowych.

2. Niewłaściwa pielęgnacja – zbyt częste farbowanie włosów, trwała ondulacja, używanie lokówki, prostownicy i suszenie suszarką, a więc wystawianie włosów na działanie gorącej temperatury. Także stosowanie kosmetyków z alkoholem, który podrażnia mieszki włosowe. Alkohol jest obecny w większości kosmetyków i trzeba je stosować z umiarem. Szampon powinien by dobrany do rodzaju włosów, podobnie inne preparaty do ich pielęgnacji. Niektóre fryzury mogą też nadwyrężać skórę głowy i dodatkowo uszkadzać włosy, np. „koński ogon” i kok. Częste tapirowanie, zbyt mocne związywanie włosów, używanie spinek, rozczesywanie na siłę – wszystko to ma wpływ na kondycję włosów.

3. Dieta – niedobory witamin i minerałów osłabiają włosy. Szczególnie dotkliwie odczuwane są: niedobór żelaza, biotyny (witamina H), witaminy A, witamin z grupy B, kwasu foliowego, oraz krzemu, magnezu, cynku i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

4. Przyjmowane leki – zawsze trzeba zapoznać się z ulotką przyjmowanych leków. Niektóre z nich mogą wywoływać skutki uboczne w postaci wypadania włosów. Łysienie polekowe może być wynikiem stosowania środków antykoncepcyjnych, leków przeciwzakrzepowych, cytostatycznych i immunopresyjnych, przeciwtarczycowych.

5. Ogólne problemy ze zdrowiem – wypadanie włosów towarzyszy anemii, ponieważ niedobór żelaza powoduje niedotlenienie krwi, a następnie osłabienie i łamanie się włosów.

Może być także skutkiem problemów z tarczycą (nadczynność i niedoczynność tarczycy), gorączki i chorób ogólnoustrojowych (toczeń rumieniowaty) i zakaźnych (np. kiła). Także zatrucie toksynami (talem, arsenem, rtęcią) mogą spowodować utratę włosów nawet w ciągu dwóch tygodni!

6. Łysienie androgenowe – występuje zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Jest uwarunkowane genetycznie i ma podłoże hormonalne. Objawia się u mężczyzn utratą włosów w kątach czołowych (tzw. zakola), a u kobiet na szczycie głowy.

7. Choroby skóry – m.in. łuszczyca, grzybica, łojotokowe zapalenie skóry czy łupież. Wywołują przede wszystkim łysienie plackowate.

8. Zmiana pór roku i pogody – włosy wypadają w większych ilościach jesienią oraz wiosną, często wina leży po stronie niewłaściwej diety, co jest typowe w tym czasie. Niekorzystnie na włosy wpływają także wahania wilgotności powietrza, niska temperatura i śnieg, słona i chlorowana woda, promieniowanie UV i wiatr. O włosy należy dbać nie tylko odpowiednimi kosmetykami, ale także nosząc kapelusz w słoneczny dzień, czapkę, w wietrzny dzień i związując włosy przed wyjściem na zewnątrz.

9. Zmiany hormonalne – szczególnie w czasie menopauzy, ciąży i po porodzie zmiany hormonalne są gwałtowne, co obciąża organizm i powoduje jego osłabienie.

10. Palenie papierosów – dym papierosowy powoduje matowienie i niszczenie włosa. Działa niekorzystnie nie tylko od wewnątrz, ale i na zewnątrz, w związku z tym bierni palacze także mogą zaobserwować wypadanie włosów.