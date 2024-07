Najczęstszymi przyczynami zaburzeń miesiączkowania są stres, restrykcyjna dieta i zaburzenia hormonalne, a także choroby tarczycy oraz stany zapalne narządów rodnych. Objawami zaburzeń miesiączkowania mogą być przedłużające się lub zbyt krótkie cykle, zbyt obfite lub skąpe krwawienia, a także plamienia dodatkowe.

Leczenie zaburzeń miesiączkowania zależy od ich przyczyny, dlatego bardzo istotne jest prawidłowe rozpoznanie.

Możliwe przyczyny zbyt obfitych miesiączek

O zbyt obfitym okresie można mówić wtedy, kiedy przynajmniej przez 2 pierwsze dni miesiączki podpaski nasiąkają tak szybko, że trzeba je wymieniać co godzinę lub co 1,5 godziny. Do częstych przyczyn zbyt obfitych krwawień miesięcznych, szczególnie jeśli są one dłuższe niż 7 dni i występują regularnie, należą mięśniaki i polipy macicy. Mięśniaki macicy są niezłośliwymi guzami nowotworowymi. Przyczyną ich powstawania może być nadmierne wydzielanie estrogenu przy niedostatecznym wydzielaniu progesteronu.

Zbyt obfite i zbyt długie krwawienia mogą też być wynikiem skaz krwotocznych (np. hemofilii), czyli zaburzeń krzepnięcia krwi, w przebiegu których nawet bez wyraźnej przyczyny (np. urazu mechanicznego) występują przedłużone krwawienia. U kobiet, które cierpiały wcześniej na zespół policystycznych jajników, obfite miesiączki mogą być objawem rozwijającego się raka macicy.

Skąpe miesiączki oraz ich zanik – przyczyny

Jeśli okres trwa od 1 do 2 dni, a ilość krwi jest na tyle mała, że wystarczy dwukrotna zmiana podpaski w ciągu dnia, można mówić o skąpej miesiączce. Częstą przyczyną takich miesiączek jest zbyt restrykcyjna dieta oraz nadmierny wysiłek fizyczny. Z tego względu są one jednym z zaburzeń towarzyszących zaburzeniom odżywiania, anoreksji i bulimii. Skąpe krwawienia występują także u kobiet, które leczone są na niedoczynność tarczycy.

Co może być przyczyną wydłużonego lub zbyt krótkiego cyklu

Przyczyną nieregularnego okresu, pojawiającego się rzadziej niż co 32 lub częściej niż co 24 dni, może być zespół policystycznych jajników. W przebiegu tej choroby jajniki nie mogą produkować wystarczającej ilości progesteronu. Duża liczba pęcherzyków Graafa powstających w jajnikach prowadzi przy tym do nadprodukcji androgenów -hormonów odpowiadających za typowo męskie cechy wyglądu, np. owłosienie twarzy.

Częstą przyczyną wydłużonego cyklu jest niedoczynność tarczycy. Choroba ta prowadzi do spadku stężenia estradiolu i wzrostu stężenia prolaktyny we krwi, co w konsekwencji sprawia, że okres pojawia się rzadziej niż co 33-35 dni albo zanika.

Nieregularny okres lub jego brak, o ile nie jest spowodowany przez ciążę, może mieć także przyczynę w przewlekłym stresie, prowadzącym do ogólnego wyczerpania.

Przyczyny plamień przed okresem i po nim

Przyczyną plamień przed okresem, nawet na tydzień wcześniej, może być nadczynność tarczycy i nadmierne wydzielanie przez nią hormonów: tyroksyny, trijodotyroniny oraz hormonu tyreotropowego przysadki.

Częściej jednak brunatnoczerwone i brązowe krwawienia o silnym, nieprzyjemnym zapachu są objawem nadżerki szyjki macicy, czyli ubytku jej nabłonka. Przyczyną plamień bywają też infekcje grzybicze, czyli drożdżyce pochwy. Rozwijają się one często po antybiotykoterapii, u osób z cukrzycą, a także u tych, które stosują dietę bogatą w cukry proste, a ubogą w witaminy i sole mineralne. Dodatkowym, oprócz plamień, objawem nadżerki i grzybicy jest swędzenie i pieczenie okolic intymnych.