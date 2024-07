Podwyższone wyniki TSH zwykle są znakiem niedoczynności tarczycy, ale mogą też pojawić się w okresie regeneracji organizmu po przebytych infekcjach.

Gdy stężenie TSH we krwi przekracza 5,0 mU/l, można mówić o wysokim TSH. Żeby jednak upewnić się, że problem leży w tarczycy, a nie np. chorobach nadnerczy, należy przeprowadzić dodatkowe badania hormonów tarczycy.

Objawy podwyższonego TSH

Objawami niedoczynności tarczycy, o której świadczy podwyższone TSH, są:

osłabienie, poczucie ciągłego zmęczenia,

uczucie ciągłego zimna, trudność w tolerowaniu chłodu,

obniżenie nastroju, objawy przypominające depresję,

nieregularne miesiączki,

zwiększenie masy ciała przy braku zmiany w diecie,

pojawianie się obrzęków,

zaparcia i spowolnienie perystaltyki jelit.

Przyczyny podwyższonego TSH

Jedną z najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. To autoimmunologiczna przewlekła choroba, która prowadzi do wyniszczenia tarczycy i zmniejszenia produkcji jej hormonów. Innymi przyczynami wysokiego wyniku TSH może być:

inne autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (np. zapalenie poporodowe lub podostre),

niedobór jodu lub jego nadmierne spożywanie (duże stężenie jodu może doprowadzić do hamowania działania hormonów),

leczenie jodem promieniotwórczym (np. w terapii choroby Gravesa-Basedowa),

stosowanie niektórych leków

chirurgiczne usunięcie tarczycy,

wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci, których matki podczas ciąży cierpiały na niedoczynność tarczycy,

przedawkowanie leków przeciwtarczycowych.

Wysokie TSH nie musi się wiązać z problemami z tarczycą – może to być także efekt zaburzeń krążenia lub chorób nadnerczy. Dlatego w przypadku odbiegania wyników od normy należy wykonać badania stężenia hormonów tarczycy – FT3 (wolnej trójjodotyroniny) i FT4 (wolnej tyroksyny).

Leczenie wysokiego TSH

Obniżanie poziom TSH polega na przyjmowaniu doustnie tyroksyny – leczenie powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza, który będzie dostosowywał dawki do aktualnych wyników badań.

Wysokie TSH w ciąży

Podwyższone wyniki TSH w ciąży niosą ze sobą ryzyko niebezpiecznych powikłań u kobiet, prowadząc do przedwczesnego porodu i poronienia. Może też doprowadzić do rozwinięcia się cukrzycy ciążowej i nadciśnienia ciążowego. Niedoczynność tarczycy może też negatywnie wpływać na późniejszy rozwój dziecka. Leczenie podczas ciąży polega na doustnym podawaniu tyroksyny (T4), aby wyrównać poziom TSH. Warto również wzbogacić dietę o jod i przyjmować suplementy zawierające go.

