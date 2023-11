Robert Więckiewicz postanowił wybrać się do popularnej kawiarni w Warszawie. Podczas spaceru czyhali na niego paparazzi, którzy zrobili mu zdjęcia z ukrycia. Nie da się przejść obojętnie obok metamorfozy aktora, który jest nie do poznania. Myślicie, że przygotowuje się do nowej roli czy zdecydował się na zmiany?

Robert Więckiewicz zmienił się nie do poznania

Robert Więckiewicz jest znany z wielu kultowych produkcji takich jak "Odwróceni", "Kler" czy "Różyczka". Aktor jednak nieczęsto pojawia się na imprezach branżowych czy na czerwonych dywanach. Ostatnio Robert Więckiewicz zaskoczył metamorfozą, gdy pojawił się na festiwalu Góry Literatury, organizowanym przez fundację Olgi Tokarczuk. Teraz 56-latek został przyłapany przez paparazzi podczas spaceru po Warszawie. Największą uwagę przykuł jego wygląd — nie da się ukryć, że aktor bardzo się zmienił w ciągu ostatnich lat.

Zaczesane siwe włosy i długa broda sprawiają, że trudno jest rozpoznać aktora na nowych zdjęciach. Robert Więckiewicz został przyłapany na mieście, jak wybrał się do jednej z popularnych kawiarni, a następnie zajadał się lodami na spacerze. Jak wiadomo, pogoda nie rozpieszcza, a lody w takich temperaturach, to nie zawsze dobry pomysł, ponieważ łatwo się rozchorować.

56-latek postawiła na granatową pikowaną kurtkę i czarne klasyczne dżinsy. Całość uzupełnił sportowym obuwiem.

A wy co sądzicie o metamorfozie Roberta Więckiewicza? Więcej zdjęć w galerii poniżej.