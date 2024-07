Niedoczynność tarczycy może mieć postać subkliniczną (utajoną) lub kliniczną (pełnoobjawową). Niedoczynność subkliniczna zazwyczaj nie daje wielu widocznych objawów. Niedoczynność kliniczna jest łatwiejsza do zdiagnozowania, objawia się między innymi suchością skóry, odczuwaniem zimna, ciągłym zmęczeniem i tyciem.

Objawy niedoczynności tarczycy występują tylko w przypadku niedoczynności niewyrównanej, czyli nieleczonej. W przypadku niedoczynności wyrównanej, kiedy wyniki badań hormonalnych są prawidłowe, objawy ustają.

Objawy niedoczynności tarczycy utajonej

Subkliniczna niedoczynność tarczycy przebiega w sposób łagodny, a jej objawy mogą zostać niezauważone. U dorosłych występują stany gorszego samopoczucia psychicznego i obniżonego nastroju, mogące prowadzić do depresji. Innym objawem jest zaburzenie gospodarki lipidowej, co wiąże się ze wzrostem poziomu cholesterolu. Tym samym wzrasta ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia. Zignorowanie niedoczynności utajonej może prowadzić do rozwoju choroby i przejścia niedoczynności w stan kliniczny.

Objawy niedoczynności tarczycy utajonej u niemowląt i dzieci

Niedoczynność tarczycy może być także wrodzona i występować u dzieci. U noworodków jednym z objawów jest przedłużająca się żółtaczka. W kolejnych miesiącach i latach życia może nastąpić fizyczne i psychiczne opóźnienie w rozwoju dziecka, takie jak zaburzenia prawidłowego wzrostu, zimna i łuszcząca się skóra, ochrypły głos i trudności w przyjmowaniu posiłków. U starszych dzieci występuje zahamowanie wzrostu, pogorszenie kondycji włosów i paznokci, zmniejszenie tolerancji na zimno, częste bóle głowy i spowolnienie mowy.

Objawy niedoczynności tarczycy pełnoobjawowej

Kliniczna postać niedoczynności tarczycy objawia się na różne sposoby, często błędnie diagnozowane i nie łączone z chorobami gruczołu tarczycowego. Do niektórych z nich należą:

